    Klingbeil zu Gesprächen in der Ukraine eingetroffen

    • Lars Klingbeil trifft ukrainische Regierung in Kiew.
    • Gespräche über Unterstützung für Friedensprozess.
    • Enge Abstimmung mit Kanzler Friedrich Merz (CDU).

    KIEW (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ist zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew eingetroffen. Der Vizekanzler und SPD-Vorsitzende erklärte nach Ankunft in der Hauptstadt, er suche in enger Abstimmung mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) den Austausch darüber, wie Deutschland die Ukraine bei einem möglichen Friedensprozess bestmöglich unterstützen könne./cn/DP/zb



    dpa-AFX
