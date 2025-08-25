    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    J&T Direktbank erweitert Festgeldangebot und bietet bis zu 3,00% Zinsen

    Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank erweitert ihr Produktportfolio um
    zwei weitere Laufzeiten. Kunden haben ab jetzt die Möglichkeit Festgelder über
    eine sehr lange Laufzeit von 7 und 10 Jahren anzulegen. Der Spitzenzinssatz
    beträgt 3,00% Zinsen p.a., womit sich die Bank an die Spitze des Wettbewerbs
    setzt.

    "Wir freuen uns, unser Festgeldangebot um zwei Laufzeiten von 7 und 10 Jahren zu
    erweitern. Wir sehen, dass die Nachfrage für längere Laufzeiten über die letzten
    Monate zugenommen hat. Gerade in einem Umfeld sinkender Zinsen wird langfristige
    Planbarkeit wichtig. Lange Laufzeiten bieten unseren Kunden die Möglichkeit, von
    attraktiven, festgeschriebenen Zinsen von bis zu 3,0 % pro Jahr zu profitieren
    und ihr Vermögen langfristig abzusichern. Die garantierten Zinsen über einen
    längeren Zeitraum ermöglichen nicht nur einen stabilen Einkommensstrom, sondern
    schützen auch vor Marktschwankungen. Zudem profitieren Anleger von den Vorteilen
    des Zinseszinseffekts, der durch eine längere Bindung ihrer Gelder die
    Vermögensbildung zusätzlich unterstützt, da die Zinsen jährlich auf dem
    kostenlosen J&T Tagesgeldkonto gutgeschrieben werden. Unter den aktuellen
    Bedingungen werden damit aus 10.000EUR nach 10 Jahren ca. 13.248EUR, wenn wir
    unterstellen, dass die Tagesgeldzinsen konstant bleiben.", sagte Arthur Iliyav,
    Geschäftsführer der J&T Direktbank.

    Ergänzend fügt er hinzu: "Die J&T Direktbank legt außerdem einen Schwerpunkt auf
    Geschwindigkeit, Einfachheit und voll digitale Prozesse. Kunden haben die
    Möglichkeit in einem Zug ein Konto zu eröffnen. Vom ersten Mausklick bis zum
    ersten Login ins Online-Banking - ohne Warten und ohne das Handy, Tablet oder
    den PC aus der Hand zu legen."

    Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:

    Sicherheit: Ihre Einlagen sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu
    100.000 Euro pro Kunde geschützt. Dies bedeutet, dass Ihre Ersparnisse bei uns
    sicher sind, selbst in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten.

    Flexibilität: Mit unserem Tagesgeldkonto haben Sie die Möglichkeit, jederzeit
    auf Ihr Geld zuzugreifen. Dies gibt Ihnen die Freiheit, auf unerwartete
    finanzielle Bedürfnisse zu reagieren, ohne dass Sie auf Rendite verzichten
    müssen. Wir differenzieren nicht zwischen Neu- und Bestandskunden. Der Zinssatz
    derzeitige Zinssatz von 1,75% gilt für jeden.

    Attraktive langfristige Optionen: Während die Zinsen für Tagesgeld und kurze
    Laufzeiten beim Festgeld sinken, bleiben unsere Zinsen für lange Laufzeiten
    stabil. Wenn Sie bereit sind, Ihr Geld für einen längeren Zeitraum anzulegen,
    können Sie von sehr attraktiven Renditen profitieren.

    Einfache Handhabung: Unsere Konten sind einfach online zu verwalten, sodass Sie
    jederzeit einen Überblick über Ihre Finanzen haben. Die Eröffnung eines Kontos
    und die Verwaltung Ihrer Einlagen sind unkompliziert, kostenlos und mit der J&T
    Online-Banking App jederzeit abrufbar

    Die Festgeldkonditionen im Überblick:

    Festgeld 12 Monate: 2,40% Zinsen p.a.

    Festgeld 18 Monate: 2,40% Zinsen p.a.

    Festgeld 24 Monate: 2,50% Zinsen p.a.

    Festgeld 36 Monate: 2,50% Zinsen p.a.

    Festgeld 48 Monate: 2,60% Zinsen p.a.

    Festgeld 60 Monate: 2,80% Zinsen p.a.

    Festgeld 84 Monate: 2,80% Zinsen p.a. (NEU)

    Festgeld 120 Monate: 3,00% Zinsen p.a. (NEU)

    Alle Informationen zum Festgeld der J&T Direktbank finden Sie unter:
    http://www.jtdirektbank.de/festgeld

    Die J&T Direktbank auf einen Blick:

    Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s..
    Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und
    Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und
    einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile
    in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren
    zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von
    100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind. Die
    Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl
    telefonisch als auch per Chat zur Verfügung.

    Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter
    http://www.jtdirektbank.de .

