J&T Direktbank erweitert Festgeldangebot und bietet bis zu 3,00% Zinsen
Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank erweitert ihr Produktportfolio um
zwei weitere Laufzeiten. Kunden haben ab jetzt die Möglichkeit Festgelder über
eine sehr lange Laufzeit von 7 und 10 Jahren anzulegen. Der Spitzenzinssatz
beträgt 3,00% Zinsen p.a., womit sich die Bank an die Spitze des Wettbewerbs
setzt.
"Wir freuen uns, unser Festgeldangebot um zwei Laufzeiten von 7 und 10 Jahren zu
erweitern. Wir sehen, dass die Nachfrage für längere Laufzeiten über die letzten
Monate zugenommen hat. Gerade in einem Umfeld sinkender Zinsen wird langfristige
Planbarkeit wichtig. Lange Laufzeiten bieten unseren Kunden die Möglichkeit, von
attraktiven, festgeschriebenen Zinsen von bis zu 3,0 % pro Jahr zu profitieren
und ihr Vermögen langfristig abzusichern. Die garantierten Zinsen über einen
längeren Zeitraum ermöglichen nicht nur einen stabilen Einkommensstrom, sondern
schützen auch vor Marktschwankungen. Zudem profitieren Anleger von den Vorteilen
des Zinseszinseffekts, der durch eine längere Bindung ihrer Gelder die
Vermögensbildung zusätzlich unterstützt, da die Zinsen jährlich auf dem
kostenlosen J&T Tagesgeldkonto gutgeschrieben werden. Unter den aktuellen
Bedingungen werden damit aus 10.000EUR nach 10 Jahren ca. 13.248EUR, wenn wir
unterstellen, dass die Tagesgeldzinsen konstant bleiben.", sagte Arthur Iliyav,
Geschäftsführer der J&T Direktbank.
Ergänzend fügt er hinzu: "Die J&T Direktbank legt außerdem einen Schwerpunkt auf
Geschwindigkeit, Einfachheit und voll digitale Prozesse. Kunden haben die
Möglichkeit in einem Zug ein Konto zu eröffnen. Vom ersten Mausklick bis zum
ersten Login ins Online-Banking - ohne Warten und ohne das Handy, Tablet oder
den PC aus der Hand zu legen."
Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:
Sicherheit: Ihre Einlagen sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu
100.000 Euro pro Kunde geschützt. Dies bedeutet, dass Ihre Ersparnisse bei uns
sicher sind, selbst in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten.
Flexibilität: Mit unserem Tagesgeldkonto haben Sie die Möglichkeit, jederzeit
auf Ihr Geld zuzugreifen. Dies gibt Ihnen die Freiheit, auf unerwartete
finanzielle Bedürfnisse zu reagieren, ohne dass Sie auf Rendite verzichten
müssen. Wir differenzieren nicht zwischen Neu- und Bestandskunden. Der Zinssatz
derzeitige Zinssatz von 1,75% gilt für jeden.
Attraktive langfristige Optionen: Während die Zinsen für Tagesgeld und kurze
Laufzeiten beim Festgeld sinken, bleiben unsere Zinsen für lange Laufzeiten
stabil. Wenn Sie bereit sind, Ihr Geld für einen längeren Zeitraum anzulegen,
können Sie von sehr attraktiven Renditen profitieren.
Einfache Handhabung: Unsere Konten sind einfach online zu verwalten, sodass Sie
jederzeit einen Überblick über Ihre Finanzen haben. Die Eröffnung eines Kontos
und die Verwaltung Ihrer Einlagen sind unkompliziert, kostenlos und mit der J&T
Online-Banking App jederzeit abrufbar
Die Festgeldkonditionen im Überblick:
Festgeld 12 Monate: 2,40% Zinsen p.a.
Festgeld 18 Monate: 2,40% Zinsen p.a.
Festgeld 24 Monate: 2,50% Zinsen p.a.
Festgeld 36 Monate: 2,50% Zinsen p.a.
Festgeld 48 Monate: 2,60% Zinsen p.a.
Festgeld 60 Monate: 2,80% Zinsen p.a.
Festgeld 84 Monate: 2,80% Zinsen p.a. (NEU)
Festgeld 120 Monate: 3,00% Zinsen p.a. (NEU)
Alle Informationen zum Festgeld der J&T Direktbank finden Sie unter:
http://www.jtdirektbank.de/festgeld
Die J&T Direktbank auf einen Blick:
Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s..
Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und
Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und
einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile
in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren
zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von
100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind. Die
Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl
telefonisch als auch per Chat zur Verfügung.
Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter
http://www.jtdirektbank.de .
Pressekontakt:
Nils Rahe
J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland
Franklinstraße 56
D-60486 Frankfurt am Main
E-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168876/6103080
OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland
