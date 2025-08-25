J&T Direktbank erweitert Festgeldangebot und bietet bis zu 3,00% Zinsen

Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank erweitert ihr Produktportfolio um

zwei weitere Laufzeiten. Kunden haben ab jetzt die Möglichkeit Festgelder über

eine sehr lange Laufzeit von 7 und 10 Jahren anzulegen. Der Spitzenzinssatz

beträgt 3,00% Zinsen p.a., womit sich die Bank an die Spitze des Wettbewerbs

setzt.



"Wir freuen uns, unser Festgeldangebot um zwei Laufzeiten von 7 und 10 Jahren zu

erweitern. Wir sehen, dass die Nachfrage für längere Laufzeiten über die letzten

Monate zugenommen hat. Gerade in einem Umfeld sinkender Zinsen wird langfristige

Planbarkeit wichtig. Lange Laufzeiten bieten unseren Kunden die Möglichkeit, von

attraktiven, festgeschriebenen Zinsen von bis zu 3,0 % pro Jahr zu profitieren

und ihr Vermögen langfristig abzusichern. Die garantierten Zinsen über einen

längeren Zeitraum ermöglichen nicht nur einen stabilen Einkommensstrom, sondern

schützen auch vor Marktschwankungen. Zudem profitieren Anleger von den Vorteilen

des Zinseszinseffekts, der durch eine längere Bindung ihrer Gelder die

Vermögensbildung zusätzlich unterstützt, da die Zinsen jährlich auf dem

kostenlosen J&T Tagesgeldkonto gutgeschrieben werden. Unter den aktuellen

Bedingungen werden damit aus 10.000EUR nach 10 Jahren ca. 13.248EUR, wenn wir

unterstellen, dass die Tagesgeldzinsen konstant bleiben.", sagte Arthur Iliyav,

Geschäftsführer der J&T Direktbank.





Ergänzend fügt er hinzu: "Die J&T Direktbank legt außerdem einen Schwerpunkt auf

Geschwindigkeit, Einfachheit und voll digitale Prozesse. Kunden haben die

Möglichkeit in einem Zug ein Konto zu eröffnen. Vom ersten Mausklick bis zum

ersten Login ins Online-Banking - ohne Warten und ohne das Handy, Tablet oder

den PC aus der Hand zu legen."



Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:



Sicherheit: Ihre Einlagen sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu

100.000 Euro pro Kunde geschützt. Dies bedeutet, dass Ihre Ersparnisse bei uns

sicher sind, selbst in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten.



Flexibilität: Mit unserem Tagesgeldkonto haben Sie die Möglichkeit, jederzeit

auf Ihr Geld zuzugreifen. Dies gibt Ihnen die Freiheit, auf unerwartete

finanzielle Bedürfnisse zu reagieren, ohne dass Sie auf Rendite verzichten

müssen. Wir differenzieren nicht zwischen Neu- und Bestandskunden. Der Zinssatz

derzeitige Zinssatz von 1,75% gilt für jeden.



Attraktive langfristige Optionen: Während die Zinsen für Tagesgeld und kurze

Laufzeiten beim Festgeld sinken, bleiben unsere Zinsen für lange Laufzeiten

stabil. Wenn Sie bereit sind, Ihr Geld für einen längeren Zeitraum anzulegen,

können Sie von sehr attraktiven Renditen profitieren.



Einfache Handhabung: Unsere Konten sind einfach online zu verwalten, sodass Sie

jederzeit einen Überblick über Ihre Finanzen haben. Die Eröffnung eines Kontos

und die Verwaltung Ihrer Einlagen sind unkompliziert, kostenlos und mit der J&T

Online-Banking App jederzeit abrufbar



Die Festgeldkonditionen im Überblick:



Festgeld 12 Monate: 2,40% Zinsen p.a.



Festgeld 18 Monate: 2,40% Zinsen p.a.



Festgeld 24 Monate: 2,50% Zinsen p.a.



Festgeld 36 Monate: 2,50% Zinsen p.a.



Festgeld 48 Monate: 2,60% Zinsen p.a.



Festgeld 60 Monate: 2,80% Zinsen p.a.



Festgeld 84 Monate: 2,80% Zinsen p.a. (NEU)



Festgeld 120 Monate: 3,00% Zinsen p.a. (NEU)



Alle Informationen zum Festgeld der J&T Direktbank finden Sie unter:

http://www.jtdirektbank.de/festgeld



Die J&T Direktbank auf einen Blick:



Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s..

Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und

Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und

einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile

in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren

zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von

100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind. Die

Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl

telefonisch als auch per Chat zur Verfügung.



Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter

http://www.jtdirektbank.de .



Pressekontakt:



Nils Rahe

J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

Franklinstraße 56

D-60486 Frankfurt am Main

E-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168876/6103080

OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland







