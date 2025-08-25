SPSS Investment Fund: Wachstum und Börsengang bis Ende 2025!
Swiss Prime Site Solutions AG plant den Börsengang des SPSS Investment Fund Commercial bis 2025. Die Kotierung hängt von Marktbedingungen und Genehmigungen ab. Der Fonds wird nach Anpassungen für alle Anleger zugänglich. Jüngste Investitionen führen zu einem jährlichen Nettomietertrag von CHF 2.4 Mio. Die Zürcher Kantonalbank ist als Lead Managerin tätig. Der SPSS IFC bietet Stabilität und steuerliche Vorteile für Schweizer Anleger.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die Swiss Prime Site Solutions AG plant eine Börsennotierung des SPSS Investment Fund Commercial (SPSS IFC) an der SIX Swiss Exchange bis Ende 2025.
- Die Kotierung hängt von Marktbedingungen, Genehmigungen durch die FINMA und die SIX Swiss Exchange ab.
- Der SPSS IFC ist derzeit nur für qualifizierte Anleger zugänglich, wird aber nach der Fondsvertragsanpassung als Publikumsfonds für alle Anleger geöffnet.
- Der Fonds hat kürzlich in zwei Light-Industrial-Liegenschaften investiert, was zu einem jährlichen Nettomietertrag von rund CHF 2.4 Mio. führt.
- Die Zürcher Kantonalbank fungiert als Sole Lead Managerin für die geplante Kotierung.
- Der SPSS IFC fokussiert sich auf Gewerbeimmobilien in der Schweiz und bietet hohe Cashflow-Stabilität sowie steuerliche Vorteile für Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz.
