61 0 Kommentare SPSS Investment Fund: Wachstum und Börsengang bis Ende 2025!

Swiss Prime Site Solutions AG plant den Börsengang des SPSS Investment Fund Commercial bis 2025. Die Kotierung hängt von Marktbedingungen und Genehmigungen ab. Der Fonds wird nach Anpassungen für alle Anleger zugänglich. Jüngste Investitionen führen zu einem jährlichen Nettomietertrag von CHF 2.4 Mio. Die Zürcher Kantonalbank ist als Lead Managerin tätig. Der SPSS IFC bietet Stabilität und steuerliche Vorteile für Schweizer Anleger.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.