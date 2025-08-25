    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Dax hält sich nahe Rekordhoch - ifo-Index rückt in den Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit leichten Verlusten bei 24.300 Punkten.
    • Allzeithoch von 24.639 Punkten bleibt in Reichweite.
    • Ifo-Geschäftsklima-Index könnte leicht ansteigen.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Verlusten auf weiter hohem Kursniveau dürfte der Dax in die Börsenwoche gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 24.300 Zähler. Damit hält sich der Dax nach wie vor nahe dem Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten.

    Der Dax tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den Dax über die schwierige letzte Meile tragen könnten".

    Da die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen so gut wie beendet ist, dürften Konjunkturdaten verstärkt in den Blick der Anleger rücken. Eine Stunde nach dem Start wird das Ifo-Geschäftsklima für den Monat August veröffentlicht. Dies gilt als wichtigste Umfrage zur Stimmung in den Unternehmen hierzulande.

    "Für den Ifo-Index, der zuletzt bereits fünf Monate in Folge gestiegen ist, erwarten wir einen leichten Anstieg", prognostizierte Analyst Andreas Hürkamp von der Commerzbank. Das würde die Chancen für eine Belebung der deutschen Wirtschaft vergrößern./bek/mis




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
