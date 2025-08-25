Dax hält sich nahe Rekordhoch - ifo-Index rückt in den Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Verlusten auf weiter hohem Kursniveau dürfte der Dax in die Börsenwoche gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 24.300 Zähler. Damit hält sich der Dax nach wie vor nahe dem Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten.

Der Dax tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den Dax über die schwierige letzte Meile tragen könnten".