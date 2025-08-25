    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaycom Software AktievorwärtsNachrichten zu Paycom Software

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 35 / 2025

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 35 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im August 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 35 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Paycom Software
    +0,82 % 25.08.
    Lyondellbasell Industries
    +5,57 % 25.08.
    3M
    +3,39 % 25.08.
    Tractor Supply
    +1,65 % 25.08.
    Robert Half International
    +3,01 % 25.08.
    CDW Corporation
    +1,13 % 25.08.
    Jefferson Capital
    - 25.08.
    MKS Instruments
    +0,72 % 25.08.
    Advanced Energy Industries
    +0,37 % 25.08.
    Nathan's Famous
    +2,76 % 25.08.
    Murphy USA
    +0,39 % 25.08.
    Dynagas LNG Partners
    +1,10 % 25.08.
    Atmos Energy
    +2,74 % 25.08.
    Marcus
    +1,96 % 25.08.
    Nuveen Churchill Direct Lending
    - 25.08.
    Haverty Furniture Companies
    +4,48 % 25.08.
    FTAI Infrastructure Incorporation
    +1,49 % 25.08.
    Vinci Partners Investments Limited Registered (A)
    +6,37 % 25.08.
    Patrick Industries
    +2,57 % 25.08.
    Haverty Furniture Companies (A)
    +1,05 % 25.08.
    Dynagas LNG Partners LP Cum Red Perp Pfd Units (B)
    +1,10 % 25.08.
    Johnson & Johnson
    +3,10 % 26.08.
    Compania de Distribucion Integral Logista Holdings
    +5,66 % 26.08.
    Wolters Kluwer
    +2,40 % 26.08.
    Wallenius Wilhelmsen
    +14,43 % 26.08.
    S&P Global
    +0,77 % 26.08.
    Skyworks Solutions
    +2,74 % 26.08.
    Golar LNG
    +3,56 % 26.08.
    Marex Group
    - 26.08.
    Voya Financial
    +2,31 % 26.08.
    AGL Energy
    +5,10 % 26.08.
    Carpenter Technology
    +1,25 % 26.08.
    Etablissements Maurel & Prom
    +4,63 % 26.08.
    Cibus Nordic Real Estate
    +7,12 % 26.08.
    CRA International
    +1,05 % 26.08.
    Monro
    +3,31 % 26.08.
    Atmus Filtration Technologies
    - 26.08.
    Telefonica Brasil
    +4,19 % 26.08.
    Spectrum Brands Holdings
    +2,01 % 26.08.
    Saga Communications Registered (A)
    +8,64 % 26.08.
    ePlus
    - 26.08.
    Challenger
    +3,61 % 26.08.
    HMC Capital
    +2,00 % 26.08.
    Voya Financial Depositary Shs (B)
    - 26.08.
    Prospect Capital
    +12,62 % 27.08.
    Electronic Arts
    +0,58 % 27.08.
    Hyatt Hotels Registered (A)
    +0,40 % 27.08.
    Telstra Group
    +4,45 % 27.08.
    Cinemark Holdings
    +1,49 % 27.08.
    California Resources
    +2,63 % 27.08.
    Treasury Wine Estates
    +2,80 % 27.08.
    Century Communities
    +1,16 % 27.08.
    oOh media
    +3,25 % 27.08.
    NextEra Energy
    +2,86 % 28.08.
    Glencore
    +2,33 % 28.08.
    Xylem
    +1,10 % 28.08.
    Dr. Martens
    +4,98 % 28.08.
    Woodside Energy Group
    +6,80 % 28.08.
    Aviva
    +2,39 % 28.08.
    Netease
    +2,57 % 28.08.
    Expedia Group
    +0,37 % 28.08.
    Star Bulk Carriers
    +11,41 % 28.08.
    Diversified Energy Company Registered
    +6,46 % 28.08.
    Paypoint
    +6,86 % 28.08.
    Games Workshop Group
    +3,98 % 28.08.
    LondonMetric Property
    +5,36 % 28.08.
    Olin
    +1,68 % 28.08.
    Netease
    +2,64 % 28.08.
    Clarkson
    +2,61 % 28.08.
    Serco Group
    +2,02 % 28.08.
    Navigator Holdings
    +1,23 % 28.08.
    Croda International
    +0,02 % 28.08.
    RB Global
    +1,39 % 28.08.
    Addtech Registered (B)
    +1,36 % 28.08.
    Auto Trader Group
    +1,40 % 28.08.
    Currys
    - 28.08.
    International Personal Finance
    +8,66 % 28.08.
    Beach Energy
    +2,49 % 28.08.
    Labcorp Holdings
    +1,30 % 28.08.
    Redde Northgate
    +7,17 % 28.08.
    REA Group
    +0,97 % 28.08.
    PageGroup
    +3,67 % 28.08.
    Quartix Technologies
    +1,71 % 28.08.
    Arbuthnot Banking Group
    +4,48 % 28.08.
    Secure Trust Bank
    +3,59 % 28.08.
    Ritchie Brothers Auctioneers
    +1,39 % 28.08.
    Savills
    +1,91 % 28.08.
    Capital
    +3,17 % 28.08.
    Quilter
    +4,82 % 28.08.
    Genuit Group
    +2,79 % 28.08.
    Barrick Mining Corporation
    +2,33 % 29.08.
    Union Pacific
    +2,18 % 29.08.
    The Kraft Heinz Company
    +4,66 % 29.08.
    Dow
    +5,33 % 29.08.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    +7,70 % 29.08.
    AGNC Investment
    +14,74 % 29.08.
    eBay
    +1,92 % 29.08.
    T-Mobile US
    +1,79 % 29.08.
    Goldman Sachs Group
    +2,38 % 29.08.
    Corning
    +2,89 % 29.08.
    WK Kellogg
    +3,59 % 29.08.
    Baxter International
    +2,84 % 29.08.
    Orchid Island Capital
    +17,34 % 29.08.
    Huntington Ingalls Industries
    +2,11 % 29.08.
    Tyson Foods (A)
    +3,31 % 29.08.
    Whirlpool
    +6,71 % 29.08.
    Weyerhaeuser
    +2,95 % 29.08.
    CSX
    +1,36 % 29.08.
    Interactive Brokers Group Registered (A)
    +0,62 % 29.08.
    Cboe Global Markets
    +1,18 % 29.08.
    Stag Industrial
    +4,00 % 29.08.
    Allstate
    +2,07 % 29.08.
    Newell Brands
    +3,59 % 29.08.
    Embecta Corporation
    +4,05 % 29.08.
    Mativ Holdings
    +2,38 % 29.08.
    Hilton Worldwide Holdings
    +0,28 % 29.08.
    Sinclair Registered (A)
    +6,78 % 29.08.
    Ellington Financial
    +13,00 % 29.08.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    +14,23 % 29.08.
    Core Natural Resources Registered
    +0,45 % 29.08.
    Agree Realty
    +4,60 % 29.08.
    Nu Skin Enterprises Registered (A)
    +2,38 % 29.08.
    Cabot
    +1,83 % 29.08.
    Stellus Capital Investment
    +11,62 % 29.08.
    Watts Water Technologies (A)
    +0,82 % 29.08.
    Virtu Financial Registered (A)
    +3,83 % 29.08.
    Brookfield Asset Management Registered (A)
    +3,48 % 29.08.
    SL Green Realty Corporation
    +5,09 % 29.08.
    Interface
    +0,21 % 29.08.
    Cactus Registered (A)
    +0,91 % 29.08.
    Tennant
    +1,13 % 29.08.
    FactSet Research Systems
    +0,93 % 29.08.
    Evercore Registered (A)
    +1,41 % 29.08.
    Hyster-Yale Materials Handling (A)
    +2,21 % 29.08.
    Piper Sandler Companies
    +1,56 % 29.08.
    Ashland
    +1,76 % 29.08.
    Brookfield Asset Management Registered (A)
    +3,48 % 29.08.
    StepStone Group Registered (A)
    +3,91 % 29.08.
    Premier Registered (A)
    +4,07 % 29.08.
    Monarch Casino & Resort
    +0,76 % 29.08.
    Advanced Drainage Systems
    +0,44 % 29.08.
    UFP Industries
    +1,08 % 29.08.
    Dover
    +1,12 % 29.08.
    P10 Registered (A)
    +1,44 % 29.08.
    Perrigo Company
    +3,89 % 29.08.
    Power Integrations
    +1,16 % 29.08.
    Bank of Hawaii
    +5,25 % 29.08.
    Resources Connection
    +4,15 % 29.08.
    Orora
    +4,41 % 29.08.
    Crane Company
    +0,55 % 29.08.
    Granite Ridge Resources
    +6,79 % 29.08.
    Perella Weinberg Partners Registered (A)
    +1,63 % 29.08.
    Presidio Property Trust 9.375 % Cum Red Perp Pfd (D)
    - 29.08.
    Firm Capital Mortgage Investment
    +8,72 % 29.08.
    Ardmore Shipping
    +6,24 % 29.08.
    Rand Capital
    +23,62 % 29.08.
    Mesa Laboratories
    +0,55 % 29.08.
    CNB Financial (Pa)
    +3,17 % 29.08.
    Griffon
    +1,00 % 29.08.
    Trustmark
    +2,92 % 29.08.
    Jakks Pacific
    +0,69 % 29.08.
    Essent Group
    +1,92 % 29.08.
    Middlefield Banc
    +3,12 % 29.08.
    RLI
    +2,79 % 29.08.
    ACNB
    +3,29 % 29.08.
    United Fire Group
    +2,73 % 29.08.
    HireQuest
    +1,72 % 29.08.
    Central Pacific Financial
    +4,39 % 29.08.
    Hubbell
    +1,24 % 29.08.
    Scholastic
    +2,05 % 29.08.
    National Bank Holdings Registered (A)
    +2,82 % 29.08.
    First National Corporation
    +4,17 % 29.08.
    Finward Bancorp
    +1,77 % 29.08.
    Stepan
    +1,85 % 29.08.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    +5,17 % 29.08.
    NBT Bancorp
    +3,18 % 29.08.
    MillerKnoll
    +3,01 % 29.08.
    Universal Logistics Holdings
    +1,00 % 29.08.
    Boardwalk Real Estate Investment Trust Trust Units
    +1,61 % 29.08.
    Koppers Holdings
    +0,65 % 29.08.
    Crane Holdings
    +1,05 % 29.08.
    Brookfield Business Exchangeable Registered (A)
    +1,08 % 29.08.
    First Citizens Bancshares Registered (A)
    +0,36 % 29.08.
    Ames National
    +4,88 % 29.08.
    Cullen/Frost Bankers
    +3,27 % 29.08.
    Diamond Hill Investment Group
    +3,79 % 29.08.
    Peoples Financial Services
    +4,43 % 29.08.
    Zions Bancorporation NA Depositary Shs (A)
    - 29.08.
    Selective Insurance Group Depositary Shs (B)
    - 29.08.
    RenaissanceRe Holdings Depositary Shs (G)
    - 29.08.
    First Citizens Bancshares 5.625 % Red Perp Registered Pfd Shs (C)
    - 29.08.
    Brookfield Infrastructure Partners LP 5 % Cum Red Pfd (A)
    - 29.08.
    Microchip Technology Pfd Shs (A)
    - 29.08.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    - 29.08.
    Enterprise Financial Services Depositary Shs (A)
    - 29.08.
    AG Mortgage Investment Trust 8.25 % Cum Red Pfd (A)
    - 29.08.
    First Citizens Bancshares Depositary Shs (A)
    - 29.08.
    First Eagle Alternative Capital BDC
    +5,13 % 29.08.
    KKR Real Estate Finance Trust 6.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 29.08.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered of Beneficial Interest (A)
    - 29.08.
    Cullen/Frost Bankers Depositary Shs (B)
    - 29.08.
    Green Brick Partners Depositary Shs (A)
    - 29.08.

    Die Dividendenrenditen in der KW 35 / 2025 reichen von +0,02 % bei Croda International bis +23,62 % bei der Rand Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 35 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 35 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im August 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im August, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



