Nach Jackson Hole: Jetzt müssen Nvidia, CrowdStrike & Dell liefern!





Montag, 25. August: Heico

Ein auch von Investorenlegende Warren Buffett geschätztes Rüstungsunternehmen ist mit einem Beteiligungswert von etwa 315,0 Millionen US-Dollar Heico. Neben Flugzeugbauteilen stellt der in Florida beheimatete Konzern vor allem elektronische Komponenten her. Angesichts der globalen Sonderkonjunktur von Rüstungsgütern verfügt Heico über einen Auftragsbestand auf Rekordniveau.

Das sorgte unter Investoren für anhaltendes Kaufinteresse. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr notiert die Aktie mit einem Plus von 25,7 Prozent. Vor allem langfristig sind die Anteile ein klarer Outperformer gewesen: In 10 Jahren erwirtschaftete Heico seinen Anlegerinnen und Anlegern eine Gesamtrendite von 1.065,0 Prozent, während ein Investment in den S&P 500 "nur" 291,1 Prozent abgeworfen hat.

Das anhaltend starke Momentum der Aktie hat allerdings auch das Bewertungsniveau anschwellen lassen. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66,8 zu Buche. Das liegt um fast 200 Prozent über dem Branchenmittel. Auch bei anderen Vielfachen ist Heico sowohl gegenüber der Peer-Group als auch seiner historischen Norm überbewertet. Hier muss neben besonders starken Zahlen daher auch ein bärenstarker Ausblick her!

Von der Wall Street erwartet ist ein Umsatz von 1,12 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 12,9 Prozent bedeuten würde. Beim Gewinn rechnen Expertinnen und Experten mit 1,14 US-Dollar pro Aktie. Vor 12 Monaten sind es mit 0,97 US-Dollar je Anteilsschein noch 17 Cent weniger gewesen.

Angesichts der hohen Unternehmensbewertung sind Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt vor den Zahlen in Deckung gegangen. die Call-Quote der am 19. September verfallenden Kontrakte liegt bei nur 38,4 Prozent, während auf Put-Optionen 61,6 Prozent entfallen. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 7,4 Prozent. In den vergangenen 6 Quartalen legte die Aktie viermal zu.

Dienstag, 26. August: Okta

Hinter den Anteilen von Cybersecurity-Wert Okta liegt in den vergangenen Jahren eine Berg- und Talfahrt. Die Aktie gehörte vor dem Bärenmarkt 2021/22 zu den besonders gefragten Werten und legte auf fast 300 US-Dollar zu. Anschließend folgte ein Crash auf weniger als 50 US-Dollar. Seither arbeiten die Käuferinnen und Käufer an einem Comeback, auch dieses Jahr verlief volatil.

Was zunehmend für das auf Endpoint-Lösungen spezialisierte Unternehmen spricht, ist die Bewertung, denn Okta bietet branchenintern inzwischen mit die attraktivsten Kennziffern. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis wird Okta mit 28 gehandelt, das Kurs-Buch-Verhältnis ist mit 2,3 eines der günstigsten der Branche. Und auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 1,4 ist in einer sonst hoch bewerteten Branche attraktiv. Einige Marktbeobachterinnen und -beobachter spekulierten daher in den vergangenen Monaten, selbst Warren Buffett könnte jetzt interessiert sein.

Für den größten Gegenwind für eine positivere Kursentwicklung sorgte in den vergangenen Quartalen die starke Abflachung der Wachstumskurve. Legten die Erlöse in den Vorjahren noch mit Raten von über 20 Prozent zu, kletterte der Umsatz zuletzt nur noch um 11,5 Prozent. Für das abgelaufene Quartal ist ein Wachstum von 10,2 auf 711,84 Millionen US-Dollar erwartet.

Der größte Hebel für Kurswertsteigerungen ist daher die Verbesserung der Profitabilität. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll von 0,72 US-Dollar im Vorjahr auf 0,85 US-Dollar klettern. Das wäre das zweitbeste Quartal der Unternehmensgeschichte. Aufgrund hoher Aktienvergütungen dürfte der Ertrag ohne Bereinigungen jedoch überschaubar bleiben. Hier sind 0,21 US-Dollar pro Aktie prognostiziert. Vor allem eine deutliche Steigerung hier könnte zu einer Rallye führen.

Mit einer Call-Quote von 55,1 Prozent sind die Optimisten vor den Zahlen leicht in der Mehrzahl. Wie in der Vergangenheit üblich ist mit 12,0 Prozent eine vergleichsweise hohe Kursreaktion eingepreist.

Mittwoch, 27. August: Nvidia

Nach der Jackson-Hole-Rede von Notenbankchef Jerome Powell steht der historisch teure Aktienmarkt am Mittwoch mit den Quartalszahlen von Halbleiterschwergewicht und KI-Überflieger Nvidia vor seinem nächsten Make-or-Break-Moment. Sollte das Unternehmen mit seinen Zahlen enttäuschen, könnte das zu schwerwiegenden Konsequenzen für den KI-Trade und damit die gesamte Technologiebranche führen. Umgekehrt: Sollte Nvidia erneut überzeugen und eine anhaltend hohe Wachstumskurve prognostizieren, könnte das für eine weitere Euphoriewelle sorgen.

Die finanzielle Sichtbarkeit des Unternehmens war im abgelaufenen Quartal durch die Zoll- und Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump sowie das Gezerre um Exportlizenzen getrübt. Im Mittelpunkt stand vor allem der speziell für den chinesischen Markt entwickelte KI-Beschleuniger H20. Der soll nach dem Willen der Trump-Administration zwar wieder exportiert werden dürfen, doch für Nvidia könnte der Schritt zu spät kommen: Die Regierung in Peking drängt chinesische Technologieunternehmen immer stärker dazu, auf KI-Chips aus heimischer Produktion zu setzen. Vor allem Huawei nimmt hier eine zunehmend wichtige Rolle ein.

Auch die finanzielle Nachhaltigkeit der gegenwärtig hohen Investitionsausgaben vieler Technologieunternehmen steht zur Debatte. Angesichts der Ausgaben im dreistelligen Milliardenbereich haben KI-Anwendungen bislang nur geringe finanzielle Gegenwerte geschaffen, das könnte sich nachteilig auf die Nachfrage nach KI-Halbleitern und deren hohe Margen auswirken.

Technologisch wird die Debatte um die Nachfrageentwicklung geprägt vom Gegensatz aus Training und Inferenz. Während Nvidia mit seinen KI-Beschleunigern eine dominante Rolle im Trainieren von KI-Modellen einnimmt, gilt Rivale AMD als Hoffnungsträger im Inferenzbereich. Hier könnte es mittel- und langfristig zur Verschiebung von Marktanteilen kommen. Auch die Bedeutung von speziell nach Kundenwunsch entwickelten KI-Halbleitern wächst. Hier nehmen vor allem Broadcom und Marvell eine starke Stellung ein. Auf all diese Fragen erhoffen sich Anlegerinnen und Anleger Antworten.

Mit Blick auf die Entwicklung im abgelaufenen Quartal werden Erlöse in Höhe von 46,0 Milliarden US-Dollar erwartet, das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem erwarteten Wachstum von 53,3 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll bei 1,01 US-Dollar liegen. Vor 12 Monaten hatte Nvidia 0,68 US-Dollar je Anteilsschein erwirtschaftet.

Vor den Zahlen zeigen sich Anlegerinnen und Anleger zuversichtlich für weiter steigende Kurse. Die Call-Quote bei den am Freitag verfallenden Kontrakten liegt bei 58,3 Prozent, während auf Put-Optionen 41,7 Prozent entfallen. Die eingepreiste Kursreaktion beträgt bis zu 6,9 Prozent. Das im Verhältnis zu den Quartalen zuvor ein unterdurchschnittlicher Wert.

Mittwoch, 27. August: CrowdStrike

Nach in den vergangenen zwei Jahren starken Kursgewinnen scheint Cybersecurity-Werten die Luft auszugehen. Mit einem Earnings-Crash war nach einer Prognosesenkung Fortinet konfrontiert, bei Palo Alto Networks, dem nach Marktkapitalisierung größten (Pure Play) IT-Sicherheitsunternehmen, wollen Investoren von der geplanten CyberArk-Übernahme nichts wissen. Im Branchen-ETF Global X Cybersecurity steht gegenüber dem Jahreswechsel daher nur noch ein Plus von 5,5 Prozent zu Buche, womit die Branche vom Gesamtmarkt abgehängt ist.

Vergleichsweise gut haben sich in diesem herausfordernden Umfeld die Anteile von CrowdStrike geschlagen. Die Aktie blickt mit +23,4 Prozent auf ein bislang erfolgreiches Börsenjahr zurück. Mit Wachstumsraten um die 20 Prozent ist die Kurve hier noch nicht so stark abgeflacht, wie bei den Mitbewerbern. Auch der Bruttogewinn ist in den vergangenen Quartalen stark gestiegen.

Nachholbedarf hat das Unternehmen jedoch bei der Profitabilität. Die verschlechterte sich zuletzt sogar, was die fortgesetzten Kursgewinne umso bemerkenswerter macht. Nun steht CrowdStrike aber in der Pflicht, es genau hier besser zu machen. Andernfalls könnte der Aktie ein ähnlich starker Absturz bevorstehen, wie der von Fortinet – zumal CrowdStrike mit sehr viel höheren Bewertungsvielfachen versehen ist. So liegt beispielsweise das KGV bei 117,9 und damit um mehr als 400 Prozent über dem Branchenmittel.

Am Markt erwartet wird ein weiteres Quartal mit negativen Erträgen. Die Schätzung für den Gewinn pro Aktie nach standardisierter Rechnungslegung GAAP liegt bei -0,19 US-Dollar. Auf bereinigter Basis sind 0,83 US-Dollar veranschlagt, was gegenüber den 1,04 US-Dollar aus dem Vorjahresquartal einen Rückschritt bedeuten würde. Bei den Erlösen wird mit einem Umsatzwachstum von 19,3 Prozent auf 1,15 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Eine knappe Mehrheit der Marktteilnehmenden rechnet mit nach der Ergebnispräsentation steigenden Zahlen. Auf Call-Optionen entfallen 53,6 Prozent der am Freitag verfallenden Kontrakte, der Put-Anteil liegt bei 46,4 Prozent. Die implizierte Kursbewegung liegt bei bis zu 8,6 Prozent. Das ist ein für die Aktie überdurchschnittlich hoher Wert und deutet auf Unsicherheit hin.

Donnerstag, 28. August: Dell

Eine Warnung von OpenAI-Gründer Sam Altman, eine brisante Studie des MIT sowie die Meldung über den Einstellungsstopp bei Meta Platforms: Für KI-Werte bot die vergangene Woche ein schwieriges Marktumfeld. Für einen versöhnlichen Abschluss sorgte erst Fed-Vorsitzender Jerome Powell, der auf seiner Rede auf dem Jackson-Hole-Symposium für seine Verhältnisse ungewöhnlich dovishe Töne wählte, womit eine Zinssenkung im September wieder wahrscheinlicher geworden ist.

Ein sinkendes Zinsniveau wäre auch für den weiteren Auf- und Ausbau von Datenzentren ein Segen, denn die milliardenschweren Investitionskosten könnten so günstiger finanziert werden. Davon dürften vor allem auch Hardware-Hersteller und Zulieferer wie Dell profitieren, dass Server und Server-Equipment liefert. Das Geschäft wächst hier inzwischen deutlich schneller als der Verkauf von Endgeräten für Privat- und Geschäftskunden.

Allerdings kämpft die Serversparte angesichts der Konkurrenz durch HP, Super Micro Computer und Lenovo mit einer Margenschwäche. Das limitierte immer wieder die Kursentwicklung der Dell-Aktie und verhinderte trotz überschaubarer Bewertung (KGVe 2025: 13,7) deutlich höhere Notierungen.

Sollte es dem Unternehmen daher gelingen, einerseits die Umsatz- und Gewinnerwartungen zu übertreffen und andererseits eine verbesserte Ertragsstärke vorzulegen, könnten die Anteile rasch aufwerten. Vom Markt prognostiziert sind Erlöse in Höhe von 29,2 Milliarden US-Dollar, beim Gewinn rechnen Expertinnen und Experten mit 2,29 US-Dollar je Anteilsschein. Die operative Marge lag im vergangenen Quartal bei 4,98 Prozent.

Bei Dell überwogen zuletzt die negativen Kursreaktionen. Zuletzt profitierte die Aktie vor einem Jahr von der Vorlage des Geschäftsberichtes. Damals legte Dell 4,3 Prozent zu. Jetzt beträgt die eingepreiste Kursreaktion 9,0 Prozent, in der Mehrheit sind mit einem Put-Anteil von 55,0 Prozent die Pessimisten. Gefragt war zuletzt vor allem der Put-Kontrakt mit einem Strike von 130 US-Dollar.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Sonntag, 24. August, 12:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion