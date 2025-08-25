Coca-Cola erwägt Verkauf von Costa Coffee

Der US-Getränkekonzern Coca-Cola zieht den Verkauf seiner britischen Kaffeehauskette Costa Coffee in Betracht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, arbeitet Coca-Cola dazu mit der Investmentbank Lazard zusammen. Ziel sei es, strategische Optionen zu prüfen – darunter auch ein vollständiger Ausstieg aus dem Geschäft.

Laut Sky News hat Coca-Cola bereits erste Gespräche mit einer kleinen Zahl potenzieller Interessenten aufgenommen. Dabei handle es sich vor allem um Private-Equity-Investoren. Verbindliche Angebote sollen demnach Anfang Herbst erwartet werden. Ein Verkauf sei allerdings noch nicht endgültig beschlossen.

Milliardenübernahme von 2018 unter Druck

Coca-Cola hatte Costa Coffee im Jahr 2018 für mehr als fünf Milliarden US-Dollar übernommen. Damals galt der Einstieg als strategischer Schritt, um das Geschäft jenseits von Softdrinks zu erweitern und stärker im boomenden Kaffeemarkt Fuß zu fassen – in direkter Konkurrenz zu Starbucks und Nestlé.

Seither kämpft Costa jedoch mit schwächerem Wachstum als erhofft. In einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen im vergangenen Monat räumte Coca-Cola-Chef James Quincey ein: "Unsere Investition in Costa entspricht nicht den Erwartungen, die wir uns ursprünglich gemacht hatten." Zugleich deutete er an, dass das Unternehmen über neue Ansätze im Kaffeesegment nachdenke.

Branche im Umbruch

Ein möglicher Verkauf würde in eine Serie von Transaktionen im Bereich verpackter Lebensmittel und Getränke passen. Der Sektor erlebt derzeit verstärkte Konsolidierung: Unternehmen suchen nach größerer Marktmacht, um steigenden Kosten durch Inflation zu begegnen und den wachsenden Verbraucherwunsch nach gesünderen Alternativen zu bedienen.

Auch Coca-Cola selbst reagiert auf diesen Trend. In den USA kündigte das Unternehmen im Juli an, bei bestimmten Produkten künftig echten Rohrzucker zu verwenden – ein Schritt, der auch auf die Gesundheitskampagne "Make America Healthy Again" von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zurückzuführen ist.

Costa Coffee: globale Präsenz, unsichere Zukunft

Costa Coffee ist heute in rund 50 Ländern aktiv. Mit Tausenden Filialen, Verkaufsautomaten und einem expandierenden Packaged-Goods-Geschäft war die Marke lange ein Wachstumstreiber für Coca-Cola. Doch die Pandemie, verändertes Konsumverhalten und wachsender Wettbewerb haben das Geschäft belastet.

Analysten erwarten, dass ein Verkauf je nach Struktur mehrere Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Besonders Private-Equity-Fonds sehen in Kaffee- und Foodservice-Marken aktuell attraktive Investmentchancen.

Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt bei 70,13 US-Dollar und damit 1,1 Prozent im Minus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

