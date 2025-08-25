Festhalten, es geht los!

Schon länger hat sich im Kursverlauf des EuroStoxx 50 eine inverse SKS-Formation angedeutet, diese hätte sogar Anfang Juli erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst werden können. Die Unsicherheit durch die US-Zollpolitik und ausbleibende Zinssenkungen in den USA hat die rechte Schulter ein Stück weit erweitert. Nun aber macht der Index im Bereich des Horizontalwiderstandes um 5.500 Punkten wieder auf sich aufmerksam! Ein Kurssprung darüber würde nämlich die inverse SKS-Formation aktivieren und vorläufige Kursgewinne an die bisherigen Rekordstände von 5.544 Punkten erlauben zu vollziehen. Weitere mittelfristige Ziele ließen sich darüber bei 5.733 und 5.929 Punkten auf Sicht der nächsten Monate ableiten und qualifizieren sich deshalb für ein Long-Engagement. Dies kann beispielsweise über den weiter unten ausführlich vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU054S erfolgen. Auf der Unterseite könnte es zuvor aber noch zu kurzzeitigen Rücksetzern in den Bereich von 5.404 Punkten kommen. Erst darunter dürfte ein Ausbruch auf unabsehbare Zeit verschoben werden, Rücksetzer auf 5.280 und darunter 5.221 Punkte könnten nicht ausgeschlossen werden.

1. Long-Position über 5.500 Punkten eröffnen , Stopp unter 5.400 Punkten platzieren. Kursziel 5.733 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU054S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,85 - 3,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.120,551 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Kursindex KO-Schwelle: 5.120,551 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.488,22 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 5.733 Punkte Hebel: 14,26 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4RHH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,59 - 4,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.941,232 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Kursindex KO-Schwelle: 5.941,232 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.488,22 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.