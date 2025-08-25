    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Dow Jones Index bricht aus!

    Während sich der S&P 500 sowie NASDAQ 100 schon vor Wochen auf neue Rekordstände absetzen konnten, zögerte der Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) noch mit einem nachhaltigen Ausbruch über die taktgebende Nackenlinie einer inversen SKS-Formation um 45.065 Punkten. Im Freitagshandel war es dann aber so weit, das Barometer schoss dynamisch nach oben und markierte bei 45.751 Punkten ein neues Rekordniveau. Dies dürfte nun den Auftakt für einen neuen Rallyeabschnitt auf 48.333 und darüber 50.362 Punkte bilden und würde sich für ein unmittelbares Long-Engagement anbieten. Dies kann beispielsweise durch den weiter unten genauer vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU0Y6E erfolgen. Eine gewisse Sicherheitsreserve bis 44.400 Punkte sollte dennoch eingeplant werden. Erst darunter würde sich das Chartbild hin zu einem Fehlsignal eintrüben und Abschläge auf 43.303 und darunter den EMA 200 auf Tagesbasis bei 42.742 Punkten (roter Durchschnitt) wahrscheinlich machen.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 45.637 Punkten eröffnen, Stopp unter 44.750 Punkten platzieren. Kursziel 48.333 Punkte

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Dow Jones Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 45.955 // 46.437 // 46.946 // 47.697 Punkte
    Unterstützungen: 45.065 // 44.558 // 44.092 // 43.303 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU0Y6E Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 5,78 - 5,79 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 44.025,00 Punkte Basiswert: Dow Jones Index
    KO-Schwelle: 44.025,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 45.637,50 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 48.333 Punkte
    Hebel: 66,04 Kurschance: + 400 Prozent
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY9WWQ Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 7,59 - 7,60 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 46.477,88 Punkte Basiswert: Dow Jones Index
    KO-Schwelle: 46.477,88 Punkte akt. Kurs Basiswert: 45.637,50 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 51,38 Kurschance:
    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

