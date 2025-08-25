Dow Jones Index bricht aus!

Während sich der S&P 500 sowie NASDAQ 100 schon vor Wochen auf neue Rekordstände absetzen konnten, zögerte der Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) noch mit einem nachhaltigen Ausbruch über die taktgebende Nackenlinie einer inversen SKS-Formation um 45.065 Punkten. Im Freitagshandel war es dann aber so weit, das Barometer schoss dynamisch nach oben und markierte bei 45.751 Punkten ein neues Rekordniveau. Dies dürfte nun den Auftakt für einen neuen Rallyeabschnitt auf 48.333 und darüber 50.362 Punkte bilden und würde sich für ein unmittelbares Long-Engagement anbieten. Dies kann beispielsweise durch den weiter unten genauer vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU0Y6E erfolgen. Eine gewisse Sicherheitsreserve bis 44.400 Punkte sollte dennoch eingeplant werden. Erst darunter würde sich das Chartbild hin zu einem Fehlsignal eintrüben und Abschläge auf 43.303 und darunter den EMA 200 auf Tagesbasis bei 42.742 Punkten (roter Durchschnitt) wahrscheinlich machen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 45.637 Punkten eröffnen , Stopp unter 44.750 Punkten platzieren. Kursziel 48.333 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0Y6E Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,78 - 5,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 44.025,00 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 44.025,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 45.637,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 48.333 Punkte Hebel: 66,04 Kurschance: + 400 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9WWQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,59 - 7,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 46.477,88 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 46.477,88 Punkte akt. Kurs Basiswert: 45.637,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 51,38 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

