OneOdio und OpenRock lassen die IFA 2025 erstrahlen

Ganz gleich, ob Sie audiophil, technikbegeistert oder ein Fitnessliebhaber sind: Die beiden Marken haben für jeden etwas Besonderes im Angebot.

HONGKONG, 25. August 2025 /PRNewswire/ -- Die IFA 2025 steht vor der Tür, und OneOdio und OpenRock bereiten sich darauf vor, eine der aufregendsten Audio-Showcases des Jahres zu liefern! Besuchen Sie uns vom 5. bis 9. September in Halle 11.2, Stand 129 in Berlin, um einen Blick auf unsere neuesten Innovationen zu werfen, exklusive Werbegeschenke zu erhalten und beeindruckende Klangerlebnisse zu erleben, die Sie nicht verpassen sollten.

Spotlight-Produkte, die Sie unbedingt ausprobieren sollten

Seien Sie unter den Ersten, die unsere neuesten und meistverkauften Audiogeräte erleben:

OneOdio Studio Max 1 – Kabellose Profi-Kopfhörer für DJs, Kreative und Audiophile, mit großartigem Klang, extrem niedriger Latenz und 4-Modus-Konnektivität.

OneOdio Focus A6 – Stylische hybride ANC-Kopfhörer mit bis zu -48 dB Geräuschunterdrückung, intelligenter App-Steuerung und unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

OpenRock S2 – Die nächste Generation offener Sport-Ohrhörer mit dynamischen Bässen und einem sicheren, druckfreien Sitz für ganztägiges Tragen.

Außerdem können Sie die Publikumslieblinge OneOdio Focus A10 und OpenRock X am Stand in Aktion erleben.

Spin to Win – Tägliche Giveaways und Überraschungen

Die Besucher unseres Standes haben jeden Tag die Chance auf Spin & Win. Von brandneuen Kopfhörern über limitiertes Zubehör bis hin zu exklusiven IFA-Geschenkpaketen gibt es immer etwas Spannendes zu gewinnen. Scannen Sie einfach den QR-Code vor Ort, drehen Sie das Rad und holen Sie sich sofort Ihren Preis!

Ganztägige Live DJ Vibes + Exklusive Deals

Was ist eine Audiokabine ohne Musik? Genießen Sie den ganzen Tag über Live-DJ-Sets, die von den Profi-DJ-Kopfhörern von OneOdio unterstützt werden. Sie werden den Bass spüren, die Klarheit hören und den Unterschied selbst feststellen. Vergessen Sie nicht, nach exklusiven IFA-Rabatten Ausschau zu halten — bis zu 20 % Rabatt auf ausgewählte Modelle.

Warum Sie das nicht verpassen sollten

„Die IFA ist unser größter Moment des Jahres, um mit Nutzern, Freunden und der globalen Tech-Community in Kontakt zu treten", sagt Jack Lee, Geschäftsführer der Marken. „Dieses Jahr bringen wir nicht nur großartige Produkte, sondern auch großartige Energie mit."

„Bei OpenRock geht es um Freiheit und Bewegung. Wir können es kaum erwarten, die Besucher erleben zu lassen, welchen Unterschied unser offenes Design macht — vor allem, wenn es mit echtem Sound in einer realen Umgebung kombiniert wird", fügt Jack Lee hinzu.

Ganz gleich, ob Sie wegen der Technik, der Musik oder der Werbegeschenke kommen: Halle 11.2, Stand 129 ist der Ort, an dem der wahre Sound auf der IFA 2025 zu hören ist. Merken Sie sich den Termin vor — wir sehen uns dort!

Informationen zu OneOdio und OpenRock

OneOdio ist eine professionelle Audiomarke, die Musikliebhabern, DJs, Musikproduzenten und Audioprofis auf der ganzen Welt leistungsstarken Sound bietet. Das OneOdio ist bekannt für seinen Klang in Studioqualität, seinen überragenden Komfort und sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und wird in Studios, bei Live-Auftritten und im Alltag eingesetzt.

OpenRock ist eine innovative Audiomarke, die sich auf offene Ohrhörer und Kommunikations-Ohrhörer spezialisiert hat. OpenRock wurde sowohl für einen aktiven Lebensstil als auch für den professionellen Einsatz entwickelt und liefert einen kraftvollen Klang mit ganztägigem Komfort und Situationsbewusstsein.

