BERNSTEIN RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 147 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes passte das Bewertungsmodell am Freitagnachmittag an die jüngst schwachen Quartalsergebnisse und die nach unten präzisierten Jahresziele an. Die Erholung im Halbleitergeschäft der Darmstädter gehe langsamer vonstatten als gedacht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 112,1EUR auf Tradegate (25. August 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.





