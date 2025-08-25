Tocvan CEO läutet nächste Phase ein: Von der Pilotproduktion direkt zur Großmine

Mit seinem gestrigen Post auf X.com hat Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., ein klares Signal gesetzt: Während Tocvan gerade erst die Genehmigung für eine 50.000-Tonnen-Pilotmine beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora (Mexiko) erhalten hat, arbeitet das Unternehmen bereits parallel an der Genehmigung für eine vollumfängliche kommerzielle Mine. Das bedeutet: Statt abzuwarten, bis die Pilotproduktion Daten, Fakten und erste Cashflows liefert, bereitet Tocvan jetzt schon den Weg für die Großproduktion. Für Investoren ist das eine Botschaft von hoher Tragweite – denn sie zeigt, dass nicht nur das Management sondern wohl auch die Behörden das Potenzial von Gran Pilar längst über den Status einer Testmine hinaus anerkennen.

Meilensteine, die überzeugen

Sutherland hob in seinem Post gleich mehrere Highlights hervor, die den Aufwärtstrend von Tocvan unterstreichen:



• Pilotmine genehmigt: Bau und Betrieb einer 50.000-Tonnen-Haufenlaugungsanlage, die rund 1,2 g/t Gold bei ca. 70% Gewinnungsrate verarbeiten soll.



• Bohrerfolge: Jüngst die breiteste Silberzone überhaupt entdeckt mit 42,7 m @ 41 g/t Silber beginnend direkt an der Erdoberfläche (inkl. 10,7 m @ 136 g/t Silber). Frühere Treffer: 6,1 m @ 5,4 g/t Gold + 39 g/t Silber sowie 3,1 m @ 19 g/t Gold.



• Metallurgie: Tests bestätigten Spitzenwerte von bis zu 99% Gold- und 97% Silber-Rückgewinnung – ein starkes Signal für hohe Wirtschaftlichkeit.



• Projektgröße: Mit 100% Kontrolle über 21 km² steht genügend Raum für Infrastruktur und Erweiterungen bereit – ein klarer Wettbewerbsvorteil.



Bedeutung für Anleger

Die Strategie ist klar: Schneller Cashflow aus der Pilotproduktion kombiniert mit dem Upside-Potenzial einer voll genehmigten Großmine im kommerziellen Maßstab. Das verändert die Wahrnehmung Tocvans am Markt grundlegend – vom reinen Explorer hin zum angehenden Produzenten mit skalierbarem Geschäftsmodell.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von nur rund $54 Mio. wirkt im Vergleich unterbewertet. Produzenten oder fortgeschrittene Entwickler in Mexiko und Nordamerika bringen es teils auf Bewertungen von mehreren Hundert Millionen. Damit eröffnet sich für Tocvan ein signifikantes Aufwertungspotenzial. Mit einer kommerziellen Großminengenehmigung kann der Börsenwert rasch in völlig neue Dimensionen vorstoßen.



Ausblick

Während viele Juniors jahrelang in der Exploration feststecken und sich durch langwierige, kostenintensive Machbarkeitsstudien kämpfen müssen, setzt Tocvan auf Tempo und klare Werttreiber:

• Start der Pilotproduktion mit planbarem Cashflow: Bei einem Durchschnittsgehalt von 1,2 g/t Gold und einer Rückgewinnungsrate von rund 70 % ergibt die 50.000-Tonnen-Pilotmine voraussichtlich etwa 1.350 Unzen Goldäquivalent. Auf Basis des aktuellen Goldpreises von 3.370 USD je Unze entspricht das einem Umsatzpotenzial von rund 4,5 Mio. USD – bereits im Pilotmaßstab ein siebenstelliges Ergebnis. Verglichen mit der derzeitigen Marktkapitalisierung von nur ca. 55 Mio. CAD wird deutlich, wie groß der Hebel für Investoren ist: Schon der erste Pilotdurchgang könnte fast 10% der aktuellen Bewertung einspielen – und das noch bevor die großangelegte Mine im kommerziellen Maßstab überhaupt genehmigt und gebaut ist.

• Parallel laufende Anträge für die kommerzielle Großmine.



• Fortlaufende Exploration in bislang ungetesteten Grundstücksteilen des 21 km² umfassenden Projektareals sorgt für zusätzlichen Spannungsfaktor. Das bereits genehmigte Bohrprogramm steht in den Startlöchern – mit dem Ziel, neue Lagerstätten auf dem riesigen Grundstück aufzuspüren und gleichzeitig kürzlich entdeckte Gold-Silber-Zonen weiter zu definieren. Anleger dürfen sich daher auf ein äußerst spannendes Bohrprogramm freuen, das erhebliches Blue-Sky-Potenzial birgt.

Sutherland fasst es zusammen: "Gran Pilars Potenzial ist immens" – und die jüngste Botschaft zeigt, dass Tocvan bereit ist, dieses Potenzial schneller Realität werden zu lassen, als viele Marktteilnehmer erwartet haben.



Fazit

Mit der Genehmigung für die Pilotmine, dem unmittelbar bevorstehenden Beginn von Pilotminenbau und Erzabbau, den starken Bohrergebnissen der jüngsten Vergangenheit, einem bevorstehenden Bohrprogramm mit enormen Entdeckungspotenzial und der Aussicht auf eine kommerzielle Großmine hält Tocvan alle Trümpfe in der Hand. Aktionäre dürfen sich in den nächsten Wochen und Monaten auf einen intensiven Newsflow einstellen. Für Investoren bietet sich damit die seltene Chance, frühzeitig von der Transformation vom Explorer zum Produzenten zu profitieren.



Vollbild / Tocvan an der kanadischen Heimatbörse: Die Aktie hat nach langer Bodenbildung den Ausbruch über zentrale Widerstände geschafft. Mit dem Sprung über die $0,80-Marke wurde ein starkes Kaufsignal generiert. Charttechnisch eröffnet sich damit Potenzial bis in den Bereich von $1,15 und darüber hinaus bis $1,50–1,70. Die technische Formation deutet auf den Beginn eines neuen langfristigen Aufwärtstrends hin.



Vollbild / Auch an der deutschen Tradegate-Börse gelang der Tocvan-Aktie jüngst ein markanter Ausbruch über den seit Jahren bestehenden Abwärtstrend. Der Sprung über 0,50 EUR wurde mit erhöhtem Volumen bestätigt. Damit ist der Weg frei für einen nachhaltigen Trendwechsel, der Anschlusskäufe nach sich ziehen dürfte. Nächste charttechnische Ziele liegen bei 0,70 EUR und darüber bei 1,10 EUR.



Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 62.579.021

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,87 CAD (22.08.2025)

Marktkapitalisierung: $54 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,534 EUR (22.08.2025)

Marktkapitalisierung: €33 Mio. EUR

