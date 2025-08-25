Unicredit erhöht Anteil an Commerzbank auf 26 Prozent
- Unicredit erhöht Commerzbank-Anteil auf 26 Prozent.
- Umwandlung in Aktien könnte Beteiligung auf 29 % steigern.
- Commerzbank wehrt sich gegen Übernahme, betont Eigenständigkeit.
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Unicredit hat ihren direkten Anteil an der Commerzbank nach eigenen Angaben auf rund 26 Prozent ausgebaut. Der Schritt war erwartet worden. Zeitnah sollen zudem auch die restlichen entsprechenden Finanzinstrumente in "echte" Aktien gewandelt werden: Dann käme die Unicredit auf eine Commerzbank-Beteiligung von rund 29 Prozent.
Seit rund einem Jahr nun wehrt sich die Commerzbank gegen das Übernahmevorhaben der Unicredit. Die italienische Großbank ist inzwischen größter Aktionär. Erst zuletzt hatte der Dax-Konzern im Abwehrkampf das Gewinnziel für 2025 nach oben geschraubt und seine Eigenständigkeit betont./als/ben/mis/DP/mis
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 37,40 auf Tradegate (25. August 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,25 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -26,13 %/-4,24 % bedeutet.
Möchte mich als langjähriger, stummer Mitleser outen und mich für die vielen guten Kommentare bedanken. Bin seit 20J investiert und habe jetzt dann doch kalte Füße bekommen und mich von 2/3 der Anteile getrennt.
So, heute morgen schon um 8:42 ausgestoppt worden (https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1086090-1/deutsche-bank-vor-neuem-all-time-high#beitrag_78100458) bei einem DB Call (PL3VCJ), hatte 27% des Bestands mit SL versehen, da nicht so sicher was abgehen wird in USA und ausserdem der sowieso verfällt am 19.9.; gekauft Februar 25 >600% gewinn.
Was geht denn heute ab?
Der DAX tritt auf der Stelle die CoBa steigt, es dürfte daran liegen dass die Nachfrage nach CoBa Aktien das Angebot übersteigt.
- die günstige fundamentale Bewertung
- das starke zu erwartende Gewinnwachstum
- die in Vergleich zu anderen Banken geringen Bilanzrisiken
- die hohen Ausschüttungen an die Aktionäre (10 % in 2027 ?)
- das kompetente Management aka Bettina
- die hohe Nachfrage nach Aktien aufgrund von Derivaten (200 Mio. Stück ?)
- das rekordverdächtige ARP das ins Haus steht
- die steigende Marktkapitalisierung der mBank