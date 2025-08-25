Robotaxis am Brandenburger Tor? Baidu nimmt Europa ins Visier

Yong Gessner, Europa-Chef der Intelligent Driving Group von Baidu, erklärte am Montag gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung, dass der chinesische Techkonzern plane, ab dem Jahr 2026 fahrerlose Robotaxis unter der Marke Apollo Go in der Schweiz einzusetzen. Der Dienst werde für ländliche Regionen geplant. Es gehe laut Yong darum, bestehende Mobilitätsangebote zu ergänzen, nicht zu ersetzen.

Bereits ab 2026 plane das Unternehmen, dass die Fahrzeuge in der Schweiz und Europa fahren. Am Anfang sollen Sicherheitsfahrer dabei sein. Zum Qualitätsprozess gehöre, dass die Autos vor der Zulassung für den kommerziellen Betrieb eine bestimmte Anzahl Kilometer absolviert haben müssen.

Bereits am 12. August kündigten Baidu und das US-amerikanische Mitfahrunternehmen Lyft ihre Absicht an, ab 2026 Robotaxi-Dienste auch in Deutschland und Großbritannien einzuführen. Diese Fahrzeuge der autonomen Stufe 4 können innerhalb eines festgelegten Bereichs ohne Fahrer oder Sicherheitspersonal fahren und würden über die Lyft-App verfügbar sein.

Unter der Marke Apollo Go fahren bereits fahrerlose Taxis in China. Weltweit waren 2024 16 städtische Flotten fahrerloser Robotaxis unterwegs, die ohne Sicherheitspersonal betrieben wurden: zwölf in China und vier in den USA.

Apollo Go gehört mit über fünf Millionen Fahrten und 100 Millionen gefahrenen Kilometern zu den weltweit führenden Betreibern. Inwieweit regulatorische Bedingungen in Europa dem Start 2026 noch im Wege stehen, ist offen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 79,80EUR auf Tradegate (25. August 2025, 08:43 Uhr) gehandelt.

