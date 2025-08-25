Baustopp in USA lastet schwer auf Orsted-Aktie

Sollte der Baustopp aber länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt entsprechend verzögern und es drohten umfangreichere Wertberichtigungen. Eine komplette Aufgabe des Projekts sei indes unwahrscheinlich, weil dieses zu rund 80 Prozent fertiggestellt sei. Für die anstehende Kapitalerhöhung von Orsted sei diese Nachrichtenlage allerdings misslich, fügte der Experte hinzu. Orsted ließ am Morgen wissen, an der Bezugsrechteemission festzuhalten./bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 21,52 auf Tradegate (25. August 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 10,24 Mrd..

Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,00DKK. Von den letzten 8 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 540,00DKK was eine Bandbreite von +680,29 %/+2.117,66 % bedeutet.