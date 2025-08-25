AKTIE IM FOKUS
Baustopp in USA lastet schwer auf Orsted-Aktie
- Baustopp für Orsted-Windkraftprojekt in den USA.
- Aktienkurs fiel um 12,5%, Vestas und Nordex betroffen.
- Projektverzögerung droht, Wertberichtigungen möglich.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein vorläufiger behördlich erlassener Baustopp für ein Windkraftprojekt der dänischen Orsted in den USA hat den Aktienkurs am Montag im vorbörslichen Handel schwer belastet. Im Vergleich zum Kopenhagener Schlusskurs am Freitag sackte die Aktie um 12,5 Prozent ab. In ihrem Sog verloren auch Vestas 4,6 Prozent und Nordex 1,9 Prozent.
Im günstigsten Fall würde der Baustopp innerhalb eines Monats wieder aufgehoben, womit die Zeitvorgaben für die Fertigstellung des Projekts names Revolution/Sunrise Wind halbwegs eingehalten würden und nur geringe Wertberichtigungen drohten, schrieb Analyst Ahmed Farman von der Bank Jefferies.
Sollte der Baustopp aber länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt entsprechend verzögern und es drohten umfangreichere Wertberichtigungen. Eine komplette Aufgabe des Projekts sei indes unwahrscheinlich, weil dieses zu rund 80 Prozent fertiggestellt sei. Für die anstehende Kapitalerhöhung von Orsted sei diese Nachrichtenlage allerdings misslich, fügte der Experte hinzu. Orsted ließ am Morgen wissen, an der Bezugsrechteemission festzuhalten./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie
Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 21,52 auf Tradegate (25. August 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 10,24 Mrd..
Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,00DKK. Von den letzten 8 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 540,00DKK was eine Bandbreite von +680,29 %/+2.117,66 % bedeutet.
Balkonsolar und Blumen geht beides, kein Problem. Die genannten Beträge hochrechnen mal 30 für Monat und dann aufs Jahr und schon kommt da was zusammen und es sind keine Kleckerbeträge mehr.
Du gehörst anscheinend zu jenen, die entdeckt zu glauben haben, dass EE nicht funktionieren. Dabei ist das keine Glaubens-, sondern eine Faktenfrage. Und eine der Logik: Wenn die Produktion eines Windrads auch nur im
Ansatz so energieaufwändig wäre wie ihr Ertrag: Wie bitte könnte irgendwer eines wirtschaftlich betreiben, die Anschaffungskosten für ein Windrad müssten unfassbar hoch sein. Mit einer „Subventionierung“ EEG Vergütung von um die 5cent kWh? Wäre das auch nur im Ansatz wirtschaftlich? Ist doch absurd… In Wahrheit hat sich ein Windrad nach unter einem Jahr energetisch(!) amotisiert. Die Energie danach kannst du zur Herstellung neuer Räder verwenden…
Noch ne Energiefeststellung: Du verschwendest deine, um eine unfassbar wertvolle und richtige Sache zu bekämpfen, ökologisch, aber auch volkswirtschaftlich. Es gibt noch EE-Problemfelder, Speicherung und Netze zuvorderst. Aber auch da massive Fortschritte und Hexenwerk ist das alles nicht. Dein Ansatz ist jedenfalls brutaler Humbug. Es ist dein Leben, aber irgendwann wirst du es merken und dich über dich selbst ärgern. 🤷🏻♂️
Was eine schräge Propaganda, die Leute so posten. Das muss man doch selbst merken?! Klicken lohnt jedenfalls null.