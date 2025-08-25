    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    Baustopp in USA lastet schwer auf Orsted-Aktie

    Für Sie zusammengefasst
    • Baustopp für Orsted-Windkraftprojekt in den USA.
    • Aktienkurs fiel um 12,5%, Vestas und Nordex betroffen.
    • Projektverzögerung droht, Wertberichtigungen möglich.
    AKTIE IM FOKUS - Baustopp in USA lastet schwer auf Orsted-Aktie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein vorläufiger behördlich erlassener Baustopp für ein Windkraftprojekt der dänischen Orsted in den USA hat den Aktienkurs am Montag im vorbörslichen Handel schwer belastet. Im Vergleich zum Kopenhagener Schlusskurs am Freitag sackte die Aktie um 12,5 Prozent ab. In ihrem Sog verloren auch Vestas 4,6 Prozent und Nordex 1,9 Prozent.

    Im günstigsten Fall würde der Baustopp innerhalb eines Monats wieder aufgehoben, womit die Zeitvorgaben für die Fertigstellung des Projekts names Revolution/Sunrise Wind halbwegs eingehalten würden und nur geringe Wertberichtigungen drohten, schrieb Analyst Ahmed Farman von der Bank Jefferies.

    Sollte der Baustopp aber länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt entsprechend verzögern und es drohten umfangreichere Wertberichtigungen. Eine komplette Aufgabe des Projekts sei indes unwahrscheinlich, weil dieses zu rund 80 Prozent fertiggestellt sei. Für die anstehende Kapitalerhöhung von Orsted sei diese Nachrichtenlage allerdings misslich, fügte der Experte hinzu. Orsted ließ am Morgen wissen, an der Bezugsrechteemission festzuhalten./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 21,52 auf Tradegate (25. August 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 10,24 Mrd..

    Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,00DKK. Von den letzten 8 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 540,00DKK was eine Bandbreite von +680,29 %/+2.117,66 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered - A3CMNS - DK0061539921

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vestas Wind Systems Bearer and/or registered. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
