    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniCredit AktievorwärtsNachrichten zu UniCredit

    Wirtschaft

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unicredit baut Anteil an Commerzbank weiter aus

    Wirtschaft - Unicredit baut Anteil an Commerzbank weiter aus
    Foto: Commerzbank-Filiale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Mailand (dts Nachrichtenagentur) - Die Unicredit baut ihren direkten Anteil an der Commerzbank weiter aus. Er betrage mittlerweile rund 26 Prozent, teilte die italienische Großbank am Montag mit.

    Die Umwandlung der synthetischen Aktienposition in physische Aktien wurde demnach fortgesetzt, und der verbleibende Anteil soll in Kürze ebenfalls umgewandelt werden, was den Gesamtanteil auf etwa 29 Prozent erhöhen würde. Damit festige man die Position als größter Einzelaktionär der Commerzbank, so die Unicredit. Eine Vertretung im Vorstand ist den Angaben zufolge weiterhin nicht geplant.

    Durch die weitere Erhöhung des Anteils wird ein Übernahmeangebot der italienischen Großbank für die Commerzbank immer wahrscheinlicher.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UniCredit. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Unicredit baut Anteil an Commerzbank weiter aus Die Unicredit baut ihren direkten Anteil an der Commerzbank weiter aus. Er betrage mittlerweile rund 26 Prozent, teilte die italienische Großbank am Montag mit.Die Umwandlung der synthetischen Aktienposition in …