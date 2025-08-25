Wirtschaft
Unicredit baut Anteil an Commerzbank weiter aus
Foto: Commerzbank-Filiale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Mailand (dts Nachrichtenagentur) - Die Unicredit baut ihren direkten Anteil an der Commerzbank weiter aus. Er betrage mittlerweile rund 26 Prozent, teilte die italienische Großbank am Montag mit.
Die Umwandlung der synthetischen Aktienposition in physische Aktien wurde demnach fortgesetzt, und der verbleibende Anteil soll in Kürze ebenfalls umgewandelt werden, was den Gesamtanteil auf etwa 29 Prozent erhöhen würde. Damit festige man die Position als größter Einzelaktionär der Commerzbank, so die Unicredit. Eine Vertretung im Vorstand ist den Angaben zufolge weiterhin nicht geplant.
Durch die weitere Erhöhung des Anteils wird ein Übernahmeangebot der italienischen Großbank für die Commerzbank immer wahrscheinlicher.
Die Umwandlung der synthetischen Aktienposition in physische Aktien wurde demnach fortgesetzt, und der verbleibende Anteil soll in Kürze ebenfalls umgewandelt werden, was den Gesamtanteil auf etwa 29 Prozent erhöhen würde. Damit festige man die Position als größter Einzelaktionär der Commerzbank, so die Unicredit. Eine Vertretung im Vorstand ist den Angaben zufolge weiterhin nicht geplant.
Durch die weitere Erhöhung des Anteils wird ein Übernahmeangebot der italienischen Großbank für die Commerzbank immer wahrscheinlicher.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UniCredit. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
longtermthinker1 schrieb 09.08.25, 12:34
mitdiskutieren »
5 Jahre 700%, hatte meiner Frau vor 2 Jahren Unicredit als Dividenden Perle und KGV Schnäppchen empfohlen. Auch immer mal wieder nachgekauft. Jetzt gibt es schöne Ausschüttungen, Aktienrueckkauf und klar Commerzbank Profits egal wie. Gutes, ehrgeiziges, aktionaersfreundliches Management macht halt den Unterschied.
Beste Grüße
RandomGambler1 schrieb 02.08.25, 11:46
mitdiskutieren »
Zu den 15% Zöllen : Die können den europäischen großen Banken nichts anhaben ...
Buch_999 schrieb 19.06.25, 22:37
BPM Übernahme durch EU Kommission unter Auflagen freigegeben:mitdiskutieren »
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_1565
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_1565
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte