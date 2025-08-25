    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs hält jüngste Kursgewinne zum US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabil bei 1,1719 US-Dollar nach Freitag.
    • Zinssenkung der Fed belastet den Dollar, Euro profitiert.
    • Ifo-Geschäftsklima könnte Kursbewegungen auslösen.
    Devisen - Eurokurs hält jüngste Kursgewinne zum US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung konnte damit die deutlichen Kursgewinne vom Freitag nahezu komplett halten. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1719 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Freitagabend bei 1,1743 Dollar den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte.

    Am Freitag hatte die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September den Dollar belastet, was dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Zeitweise ging es mehr als einen Cent nach oben. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei einem Notenbankertreffen in Jackson Hole, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob.

    Mit dem Verweis auf eine Verschiebung der Risiken in Richtung Arbeitsmarktschwäche habe Powell deutlich gemacht, dass es im September zu einer Zinssenkung kommen könnte, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Am Markt werde eine Zinssenkung in den USA wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent eingepreist. Vor der Rede von Powell war die Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger eingeschätzt worden.

    Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für Kursbewegung könnte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland sorgen, das am Vormittag erwartet wird./jkr/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs hält jüngste Kursgewinne zum US-Dollar Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung konnte damit die deutlichen Kursgewinne vom Freitag nahezu komplett halten. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1719 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Freitagabend bei 1,1743 Dollar …