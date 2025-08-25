Eurokurs hält jüngste Kursgewinne zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung konnte damit die deutlichen Kursgewinne vom Freitag nahezu komplett halten. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1719 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Freitagabend bei 1,1743 Dollar den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte.

Am Freitag hatte die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September den Dollar belastet, was dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Zeitweise ging es mehr als einen Cent nach oben. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei einem Notenbankertreffen in Jackson Hole, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob.