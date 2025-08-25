Milliarden-Deal in der Kaffeebranche: US-Riese Keurig schnappt sich JDE Peet's

Dementsprechend legte die Aktie von Peet's gleich am Montagmorgen um 20 Prozent zu, auf zuletzt 31,60 bei Tradegate.

Die US-Amerikaner bieten 31,85 Euro je Aktie in bar – ein Aufschlag von rund 20 Prozent auf den Schlusskurs vom 22. August und 33 Prozent über dem Durchschnitt der letzten drei Monate. Mit Marken wie Jacobs, L’OR und Peet’s sichert sich KDP ein globales Kaffee- und Tee-Portfolio mit mehr als 50 Labels.

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem KDPs Kaffeegeschäft in den USA schwächelt. Zwar zogen die Preise für das Kapselsystem K-Cups an, doch geringere Auslieferungen von Pads und Maschinen belasteten. Seit dem Zusammenschluss von Keurig und Dr Pepper im Jahr 2018 geriet die Sparte zunehmend unter Druck.

Nun soll der Zukauf nicht nur frischen Schwung bringen, sondern auch die Trennung einleiten: Nach Abschluss der Transaktion will KDP in zwei börsennotierte Unternehmen aufspalten – eines für Kaffee mit rund 16 Milliarden US-Dollar Umsatz, eines für Softdrinks und Energydrinks mit etwa 11 Milliarden US-Dollar Umsatz.

CEO Tim Cofer sprach von einem mutigen, aber finanziell soliden Schritt. Die Übernahme erfolge zu attraktiven Konditionen, stärke die globale Reichweite – KDP in Nordamerika, JDE Peet’s in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten – und solle kurzfristig den Gewinn je Aktie steigern. Synergieeffekte von rund 400 Millionen US-Dollar jährlich werden erwartet. Cofer wird künftig das Getränkegeschäft leiten, CFO Sudhanshu Priyadarshi übernimmt das Kaffeegeschäft.

Hintergrund: Kaffeehersteller kämpfen derzeit mit steigenden Kosten. Neben schwankenden Rohstoffpreisen belasten neue US-Zölle auf brasilianische Kaffeebohnen, die nun mit 50 Prozent Einfuhrabgabe belegt sind. Für JDE Peet’s waren diese Faktoren zuletzt ein Grund für fallende Kurse – nun könnte die Integration in KDP neue Perspektiven eröffnen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



