Wette auf US-Zinssenkung schiebt die Kurse an

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Asien sind am Montag mit Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Damit folgten sie dem US-Aktienmarkt, wo die Kurse vor dem Wochenende nach Hinweisen von Fed-Chef Jerome Powell auf eine mögliche Zinssenkung im September deutlich angezogen hatten.

Technologie- und Immobilienwerte als Profiteure niedrigerer Zinsen waren in Asien am Montag stark. In China halfen dabei auch weitere Stützungsmaßnahmen für den Sektor den Immobilienaktien nach oben.