    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie stürzt ab - 25.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher Verluste von -3,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,93 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,85 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,85 % gewonnen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,19 %
    1 Monat -14,15 %
    3 Monate -9,85 %
    1 Jahr +119,24 %

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 264 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,72 Mrd. wert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -3,80 %
    -4,19 %
    -14,15 %
    -9,85 %
    +119,24 %
    +967,29 %
    +2.260,32 %
    +988,89 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



    Verfasst von Markt Bote
