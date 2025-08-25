Deutsche Konsum REIT-AG - Aktie erlebt Kurseinbruch -5,58 % - 25.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie. Mit einer Performance von -5,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Deutsche Konsum REIT-AG ist ein spezialisierter Immobilieninvestor mit Fokus auf lebensmittelbasierte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland, profitiert von steuerlichen Vorteilen als REIT und bietet stabile Dividenden. Konkurrenz durch Unternehmen wie Aroundtown SA und LEG Immobilien AG. Alleinstellungsmerkmal: Konzentration auf wachstumsstarke Regionen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,01 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie damit um -5,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Konsum REIT-AG auf -43,30 %.

Deutsche Konsum REIT-AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,58 % 1 Monat -6,45 % 3 Monate -28,01 % 1 Jahr -22,22 %

Informationen zur Deutsche Konsum REIT-AG Aktie

Es gibt 50 Mio. Deutsche Konsum REIT-AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,21 Mio. wert.

Deutsche Konsum REIT-AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Konsum REIT-AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.