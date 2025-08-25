Inspiration Energy erwirbt das 76.000 Acres große „Rottenstone West Project“ und wird damit zu einem der größten Grundbesitzer im neu entstehenden VMS-Revier im Norden Saskatchewans

Vancouver, British Columbia – 22. August 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (ISP:CSE) (A40GPX:WKN) (ISPNF:OTC), ein kanadisches Gold- und Kupferexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile und Rechte am Rottenstone West Project (der „Erwerb“), einem Mineralkonzessionsgebiet von Bezirksgröße im Norden Saskatchewans, abgeschlossen hat. Mit dem Erwerb ist Inspiration nun einer der größten Grundbesitzer in einem Gebiet, das sich rasant zu einem von Kanadas spannendsten neuen vulkanogenen Massivsulfid- („VMS“) und Goldexplorationsrevieren entwickelt.

„Mit mehr als 85.000 Acres unter der Kontrolle von Inspiration sind wir nun einer der größten Grundbesitzer in diesem spannenden neuen VMS-Revier“, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration. „Wir bauen eine strategische Position entlang eines Trends mit jüngsten Entdeckungen auf und verfügen über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele erkennen lassen. Unser technisches Team erstellt derzeit die endgültigen Bohrpläne und wir gehen davon aus, dass wir unser erstes Bohrprogramm in Kürze aufnehmen werden.“

Abbildung 1: Lageplan der Konzessionsgebiete Rottenstone West & Rottenstone North

Nachdem sich nur 30 Millionen Aktien von Inspiration im Umlauf befinden, bietet das Unternehmen Aktionären die Gelegenheit, stark von einem Explorationserfolg zu profitieren. Angesichts seiner straffen Kapitalstruktur, seines umfassenden Grundbesitzes, seiner fortschrittlichen geophysikalischen Daten und seiner Bereitschaft zur kurzfristigen Aufnahme von Bohrungen sollte das Unternehmen eine bedeutende Rolle in einem der spannendsten neuen Entdeckungskorridoren Kanadas spielen können.

Der neue Erwerb umfasst zusammenhängende Mineralclaims mit rund 31.011 Hektar (76.640 Acres) Grundfläche in der Rottenstone Domain, unmittelbar südwestlich der Entdeckungen von Ramp Metals Inc. („Ramp“) auf dessen Konzessionsgebiet Rottenstone SW. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich entlang der von Nordosten nach Südwesten streichenden geologischen Strukturen, in denen mehrere hochgradige Vorkommen in der Region lagern, wie etwa 73,55 g/t Au auf 7,5 Metern im Vorkommen Ranger und 1,61 % Cu in der VMS-Entdeckung Rush (siehe Pressemeldung von Ramp vom 17. Juni 2024). Es gilt zu beachten, dass bereits in den 1950er-Jahren bei historischen Arbeiten auf dem Rottenstone West Project mehrere Massivsulfidvorkommen entdeckt wurden (siehe Link unten). Diese Bereiche wurden noch nicht mithilfe moderner Explorationsverfahren erprobt und stellen daher interessante Ziele für Neuentdeckungen in einem vom Fraser Institute als führend eingestuftem Bergbaugebiet dar (siehe Link unten).