Pyramid AG: Vorläufige Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Die Pyramid AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 28,3 %, angetrieben durch organische Erfolge und strategische Maßnahmen, die das Geschäft beleben.
- Konzernumsatz der Pyramid AG im ersten Halbjahr 2025 steigt um 28,3 % auf ca. 39,8 Mio. EUR (H1 2024: 31,0 Mio. EUR)
- Organisches Umsatzwachstum ohne die Übernahme der RNT Rausch GmbH beträgt 21,9 %
- Konzern-EBITDA verbessert sich auf 1,9 Mio. EUR (H1 2024: 1,8 Mio. EUR), EBITDA-Marge sinkt auf 5,0 % (H1 2024: 5,9 %)
- Umsatzanstieg wird durch positive Entwicklung beim Absatz von Servern und PCs der Marke Akhet unterstützt
- Hauptversammlung am 26. August 2025 wird über Geschäftsjahr 2024 und zukünftige Perspektiven informieren
- Kostensenkungsmaßnahmen führten zu einer Trendwende bei der Tochtergesellschaft faytech von negativem zu positivem EBITDA im ersten Halbjahr 2025
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Pyramid ist am 26.08.2025.
Der Kurs von Pyramid lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,8900EUR das entspricht einem Plus von +3,49 % seit der Veröffentlichung.
+2,77 %
+4,71 %
+0,23 %
-1,98 %
-10,10 %
-57,62 %
-27,60 %
-94,77 %
-92,26 %
ISIN:DE000A254W52WKN:A254W5
