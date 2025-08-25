Ethereum erreicht Allzeithoch: Geld raus aus Bitcoin rein in Ether!

Während Ethereum (ETH), die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, bis auf 4.954,81 US-Dollar kletterte, verlor Bitcoin (BTC) seine jüngsten Gewinne nach der Jackson-Hole-Rede von Fed-Chef Jerome Powell wieder und fiel zeitweise auf 110.779 US-Dollar – den tiefsten Stand seit Anfang Juli.

Zum ersten Mal seit fast vier Jahren durchbrach Ether am Freitag die Marke von 4.878 US-Dollar, die seit November 2021 Bestand hatte. Die Rallye setzte sich bis Sonntag fort. ETH notiert aktuell wieder etwas tiefer bei 4.678 US-Dollar, ein Minus von 1,92 Prozent (Stand: 8:30 Uhr MESZ).

"ETH-ETFs ziehen stetige Zuflüsse an, und börsennotierte Unternehmen beginnen, Ether als Treasury-Asset zu halten und für Staking einzusetzen. Das ist eine deutlich stabilere Nachfrage als reine Privatspekulation.", erklärte Ben Kurland, CEO der Krypto-Analyseplattform DYOR.

Bitcoin verliert an Glanz – Whales schichten um

Während Ethereum glänzt, zeigt sich Bitcoin schwächer. Nach einem kurzen Anstieg über 117.000 US-Dollar am Freitag sackte die größte Kryptowährung wieder ab. Am Montag notierte BTC zuletzt bei rund 112.189 US-Dollar, ein Minus von 2,4 Prozent (Stand: 8:30 Uhr MESZ).

Marktbeobachter führen den Rücksetzer auch auf Bewegungen großer Investoren ("Whales") zurück. Auf der Social-Media-Plattform X kursieren Hinweise, dass eine einzelne Wallet in den vergangenen Tagen über 24.000 BTC veräußert habe. Laut WhaleWire-CEO Jacob King floss ein Großteil der Mittel in Ethereum – 2 Milliarden US-Dollar wurden gekauft, 1,3 Milliarden US-Dollar gestakt.

Allerdings mahnen Analysten zur Vorsicht. "Es ist unwahrscheinlich, dass ein einzelner Akteur für den Preisrückgang verantwortlich ist", betonte Vincent Liu, CIO von Kronos Research. "Vielmehr sehen wir eine Kombination aus Verkäufen mehrerer Großinvestoren und möglicherweise Börsen mit hohen Beständen."

Powell sorgt für Rückenwind – Zinssenkung wahrscheinlich

Der aktuelle Schub an den Kryptomärkten hängt eng mit den Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell beim Jackson-Hole-Symposium zusammen. Powell signalisierte, dass die Fed angesichts steigender Risiken am Arbeitsmarkt bereit sei, die Zinsen bereits im September zu senken. Die Märkte taxieren die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung inzwischen auf 90 Prozent.

"Powells Kehrtwende hat den Weg für neue Allzeithochs freigemacht", sagte Sam Gaer, CIO von Monarq Asset Management. "Wir gehen davon aus, dass Ether in den kommenden Tagen die Marke von 5.000 US-Dollar überschreitet. Auch Bitcoin dürfte mittelfristig wieder anziehen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



