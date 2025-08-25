    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Vor der Übernahmeschwelle

    26 Prozent im Sack – Italiens Angriff auf die Commerzbank eskaliert

    UniCredit hat ihren Anteil an der Commerzbank auf 26 Prozent erhöht und steuert bald 29 Prozent an. Damit rückt die Übernahmeschwelle von 30 Prozent näher – ein Machtspiel, das Berlin und das Management alarmiert.

    Foto: Unsplash

    UniCredit hat ihren Einfluss bei der Commerzbank wie erwartet weiter ausgebaut. Am Montag teilte die italienische Großbank mit, einen weiteren Teil ihrer Derivate in Aktien umgewandelt zu haben. Damit erhöhte sich der Stimmrechtsanteil auf rund 26 Prozent. In einem nächsten Schritt sollen auch die verbleibenden Finanzinstrumente in Aktien getauscht werden, was UniCredit auf etwa 29 Prozent bringen würde. Ein Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle würde automatisch ein offizielles Übernahmeangebot an alle übrigen Anteilseigner auslösen.

    UniCredit war bereits Anfang Juli größter Aktionär des Frankfurter Geldhauses geworden. Seither wirbt Vorstandschef Andrea Orcel für die Fusion der Commerzbank mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank. In Deutschland stößt dieses Vorhaben jedoch auf Widerstand. Sowohl Commerzbank-Vorstand und -Betriebsrat als auch die Bundesregierung bezeichnen die Bemühungen als "unfreundlich" oder gar "feindlich". Bundeskanzler Friedrich Merz stellte klar, man setze auf eine "starke und unabhängige Commerzbank". Auch das Bundesfinanzministerium wiederholte seine Ablehnung. Der Bund hält noch gut zwölf Prozent an der Commerzbank und hat Verkäufe ausgeschlossen.

    Orcel zeigt sich unbeeindruckt von der Kritik. Er betont die Vorteile eines grenzüberschreitenden Zusammenschlusses, insbesondere im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden. Kritiker in Deutschland warnen hingegen vor Stellenabbau und Filialschließungen. Die Commerzbank selbst versucht ihre Eigenständigkeit mit steigenden Gewinnen und ambitionierten Zielen zu untermauern: Nach knapp 2,7 Milliarden Euro Überschuss im Jahr 2024 soll der Gewinn bis 2028 auf 4,2 Milliarden Euro steigen. Die Eigenkapitalrendite soll in diesem Zeitraum von 9,2 auf 15 Prozent klettern.

    Von kartellrechtlicher Seite drohen UniCredit kaum Hindernisse. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch das Bundeskartellamt signalisierten, dass einer Beteiligung von knapp unter 30 Prozent keine regulatorischen Bedenken entgegenstehen. Kartellamtschef Andreas Mundt stellte klar: "Wenn es zu einer Folgeentscheidung käme, sehe ich nicht, dass wir das anders sehen würden."

    Damit rückt ein Übernahmeangebot der Italiener immer näher. Es wäre die größte Bankenfusion mit deutscher Beteiligung seit der Commerzbank-Übernahme der Dresdner Bank 2008. Schon jetzt weckt das Szenario Erinnerungen an frühere Großdeals – und an deren schwierige Integration.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Gina Moesing
