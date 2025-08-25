26 Prozent im Sack – Italiens Angriff auf die Commerzbank eskaliert

UniCredit hat ihren Einfluss bei der Commerzbank wie erwartet weiter ausgebaut. Am Montag teilte die italienische Großbank mit, einen weiteren Teil ihrer Derivate in Aktien umgewandelt zu haben. Damit erhöhte sich der Stimmrechtsanteil auf rund 26 Prozent. In einem nächsten Schritt sollen auch die verbleibenden Finanzinstrumente in Aktien getauscht werden, was UniCredit auf etwa 29 Prozent bringen würde. Ein Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle würde automatisch ein offizielles Übernahmeangebot an alle übrigen Anteilseigner auslösen.

UniCredit war bereits Anfang Juli größter Aktionär des Frankfurter Geldhauses geworden. Seither wirbt Vorstandschef Andrea Orcel für die Fusion der Commerzbank mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank. In Deutschland stößt dieses Vorhaben jedoch auf Widerstand. Sowohl Commerzbank-Vorstand und -Betriebsrat als auch die Bundesregierung bezeichnen die Bemühungen als "unfreundlich" oder gar "feindlich". Bundeskanzler Friedrich Merz stellte klar, man setze auf eine "starke und unabhängige Commerzbank". Auch das Bundesfinanzministerium wiederholte seine Ablehnung. Der Bund hält noch gut zwölf Prozent an der Commerzbank und hat Verkäufe ausgeschlossen.