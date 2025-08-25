Zero Emission Transport spart im ersten Jahr fast 900 Tonnen CO2

Wien (APA-ots) - Wien, 25.08.2025 - "Unser Pilotprojekt Zero Emission Transport nimmt weiter Fahrt auf - und zeigt, dass Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch sind", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Im Juni 2024 hatten sich erste Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen freiwillig dazu verpflichtet, emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Die Zahl der Teilnehmer an "Zero Emission Transport" (ZET) ist seitdem auf 43 angewachsen.

43 Unternehmen sind im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei unterwegs. So verringern sie den Ausstoß von CO2 deutlich.

Im ersten Halbjahr des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts wurden im ersten und zweiten Bezirk 450.000 Kilometer emissionsfrei zurückgelegt und dabei 125 Tonnen CO2 eingespart. Im zweiten Halbjahr waren es bereits 530.000 Kilometer und 199 Tonnen CO2. Tatsächlich liegt die Zahl der Schadstoffeinsparungen noch viel höher, da die Unternehmen mit ihren emissionsfreien Fahrzeugen oft deutlich weitere Strecken zurücklegen, um das Projektgebiet zu erreichen.

2,35 Millionen Kilometer



Daher werden ab dem zweiten Halbjahr auch die Wegstrecken zum und vom Projektgebiet erhoben. Das ergibt für diesen Zeitraum CO2- Einsparungen in ganz Wien von 756 Tonnen und fast 1,9 Millionen zurückgelegte Kilometer. Rechnet man nun die Zahlen des ersten Halbjahrs hinzu, dann kommt man seit Beginn des Projekts auf 881 Tonnen CO2-Einsparungen und 2,35 Millionen Kilometer. Dabei wurden bis jetzt 357 vollelektrische Fahrzeuge wie Pkw, Lieferwägen, Lkw und Busse eingesetzt.



"Damit wird auch untermauert, dass die klimafreundliche Transformation besonders von Unternehmen getragen wird, da sie nicht nur immer nachhaltiger produzieren, sondern auch dank ihrer Fahrzeugflotten eine große Hebelwirkung erzielen", sagt Ruck: "Die ZET-Teilnehmer leisten nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, sondern tragen auch dazu bei, Lösungen und Konzepte für eine moderne Stadtlogistik zu entwerfen."



Wissenschaftliches Projekt



Die Fachhochschule des BFI Wien begleitet ZET und seine Fortschritte im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts laufend. Die dabei gewonnenen Daten und Erkenntnisse dienen der Weiterentwicklung des klimaneutralen Wirtschaftsverkehrs in Wien und zur Unterstützung der Teilnehmer bei ihrer emissionsfreien Transformation, indem Herausforderungen identifiziert und Optimierungspotenziale erkannt werden. Laut einer Befragung der FH des BFI Wien sind der Wunsch nachhaltig zu Wirtschaften sowie die Bestrebung, Umwelt und Klima zu schützen, die größte Motivation der teilnehmenden Unternehmen.

Projektteilnehmer



Am Projekt ZET nimmt ein bunter Mix an großen als auch kleinen Unternehmen teil - von internationalen Playern aus der Logistik oder dem Handel bis zu Wiener Familienbetrieben aus dem Handwerk oder der Gastronomie. Die Wirtschaftskammer Wien stellt gut sichtbare Logos des Projekts zur Verfügung, mit denen die Fahrzeuge beklebt werden können. So wird auch in der Bevölkerung der aktive Einsatz für emissionsfreien Transport sichtbar gemacht.



Weitere Informationen zu "Zero Emission Transport" sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet



