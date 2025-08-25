Heute am 25.08.2025: Delivery Hero Aktie im Spotlight

Einen starken Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Sie steigt um +3,00 % auf 24,900€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Delivery Hero Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,03 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um +3,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,06 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,82 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,70 % 1 Monat -11,06 % 3 Monate -2,03 % 1 Jahr -1,91 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 296 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,32 Mrd.EUR wert.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.