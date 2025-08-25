Star Copper entdeckt bei den Vorbereitungen für Phase-2-Bohrungen bedeutende Mineralisierung an der Oberfläche

Vancouver, British Columbia – 25. August 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper” oder das „Unternehmen“), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, bekannt zu geben, dass die Vorbereitungsarbeiten für sein geplantes Phase-2-Bohrprogramm für 2025 im Gange sind. Das erste Bohrloch in der Phase-2-Serie wird als Bohrloch G (S-056) bezeichnet, und während der Errichtung der Bohrplattform entdeckte das Team offenbar die Oberseite einer großen supergenen Anreicherungszone mit einer außergewöhnlichen Malachitmineralisierung (siehe Abbildungen 1 und 2).

Abbildung 1 - Bohrplattform G – Malachitmineralisierung an der Oberfläche. Star Copper 2025

Abbildung 2 - Bohrplattform G – ausgegrabene Mineralisierung an der Oberfläche. Star Copper 2025

Sobald die Phase-2-Bohrungen beginnen, wird Bohrloch G (S-056) südlich der Zone Star Fault, einer ungefähr ebenen Struktur, die durch eine gebrochene, tonreiche Lettenschicht gekennzeichnet ist, angesetzt, und wird bis in eine Tiefe von 500 m gebohrt, um Ziele zu untersuchen, die mit Bohrloch D nicht vollständig durchteuft werden konnten. Der Kragen des Bohrlochs liegt ca. 130 m südlich von Bohrloch D (S-053B) und ca. 100 m westlich von Bohrloch F (S-055) (UTM 339.691E / 6.458.142N, Höhe 1.050 m; Azimut 000°, Neigung –75°; geplante Tiefe 500 m) und ist so positioniert, dass die südwestliche Ausdehnung der magnetischen und induzierten Polarisationsanomalien weiter ausgewertet werden kann (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 - Querschnitt (Stand: 16. August 2025) mit Kennzeichnung der Lage des geplanten Bohrlochs G (S-056), 100 m westlich von Bohrloch F (S-055). Star Copper 2025.

Geologisch betrachtet, ist Bohrloch G darauf ausgelegt, eine oberflächennahe supergene Kupfermineralisierung zu durchbohren, in der Kupfer als Malachit und Azurit entlang oxidierter Frakturen vorkommt, bevor es in den hypogenen Bereich abgeht, in dem Kupfer als Chalkopyrit („Cpy“) vorkommt. Das Bohrloch wird so angelegt, dass es einen Korridor aus mineralisiertem Quarz-Monzodiorit (QMD) durchquert, der in Bohrloch F (S-055) identifiziert wurde; dort wurde bei den jüngsten Bohrungen Cpy als feine Einsprengungen und innerhalb von geschichteten Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Kalifeldspat-Adern, später in Quarz-Kalzit-Chlorit-Pyrit-Cpy-Adern und Pyrit-Cpy-Schnüren dokumentiert. In der Tiefe (>300 m) soll in Bohrloch G eine hypogene Cu- ± Au-Zone evaluiert werden, die im historischen Bohrloch S-040 durchteuft wurde und intrusive Phasen, eine kaliumhaltige (Kaliumfeldspat-) Alteration und strukturelle Korridore auf der Südseite der Zone Star Fault miteinander verbindet.