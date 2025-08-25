Wirtschaft
Dax startet schwach - bisher kaum Käufer
"Nach der Freitags-Euphorie um Jerome Powells Rede in Jackson Hole rücken heute wieder andere Themen in den Fokus", sagte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Dazu zähle, dass es keine Fortschritte in Richtung Frieden in der Ukraine gebe. Bereits über das Wochenende habe die Börsen-Euphorie wieder nachgelassen. "Zu sehen war das unter anderem am Kurs des Bitcoin, der am Samstag und am Sonntag nachgegeben hat", so Altmann.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1716 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8535 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,77 US-Dollar; das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Lieber Sebaldo, alle Achtung, du kannst Sarkasmus. Solche Beiträge bringen einfach gar nix, außer, dass du dich jetzt toll fühlst. Wenn du was Substanzielles beizutragen hast, freuen sich alle hier sicherlich über deine Beiträge. Ansonsten einfach mal nix schreiben. Übrigens sind wir hier bei Rheinmetall, da geht es eben um Waffen. Muss man nicht mögen, aber dann ist man halt hier falsch. Deine Kurskalkulation kannst du ja gerne darlegen, bin gespannt darauf.
Langfristig ist die Perspektive durch die letzten Wochen ungebrochen, ich würde sogar sagen man kann sie als noch besser (für Rheinmetall) einschätzen.
Mann o Mann, hier tummeln sich mittlerweile einige Vollpfosten.