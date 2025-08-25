Valneva-Aktie im freien Fall – FDA stoppt US-Lizenz für Impfstoff Ixchiq

Die Entscheidung basiert auf aktualisierten Daten des US-Meldesystems VAERS, wonach vier neue Fälle schwerwiegender Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Ixchiq registriert wurden. Diese traten außerhalb der USA auf und stehen laut Valneva im Einklang mit einer chikungunya-ähnlichen Erkrankung. "Von diesen vier gemeldeten Fällen traten drei bei Personen im Alter von 70 bis 82 Jahren auf, wobei die zuletzt genannte Person nach einem zweitägigen Krankenhausaufenthalt entlassen werden konnte; der verbleibende Fall betraf eine 55-jährige Person", erklärte das Unternehmen. Valneva betonte, dass die Fachinformation von Ixchiq bereits Warnhinweise für ältere Menschen enthält.

Das französische Impfstoffunternehmen Valneva ist in den USA schwer unter Druck geraten. Die Arzneimittelbehörde FDA hat mit sofortiger Wirkung die Lizenz für den Chikungunya-Impfstoff Ixchiq ausgesetzt. Damit muss das Unternehmen den Vertrieb und Verkauf des Vakzins in den Vereinigten Staaten einstellen.

Das Unternehmen prüft nun die finanziellen Auswirkungen eines möglichen endgültigen Lizenzentzugs. Im ersten Halbjahr 2025 hatte Ixchiq weltweit rund 7,5 Millionen Euro zum Umsatz beigetragen. Chikungunya ist eine durch Mücken übertragene Krankheit, die hohes Fieber, starke Gelenkschmerzen und langanhaltende Beschwerden auslösen kann. Ixchiq ist der erste vorbeugende Impfstoff gegen das Virus, der sowohl in Europa als auch in den USA zugelassen wurde. Er basiert auf einer abgeschwächten Virusvariante, die eine Immunreaktion auslöst.

Die Aussetzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Valneva internationale Erfolge meldete. Erst vergangene Woche hatte Health Canada den Impfstoff für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. Diese Genehmigung ergänzt die bereits bestehende Zulassung für Erwachsene in Kanada sowie die im April 2025 erfolgte Indikationserweiterung in Europa. Daten aus einer Phase-3-Studie hatten gezeigt, dass eine einzige Dosis bei 99,1 Prozent der Jugendlichen eine starke Immunantwort erzeugt. Auch bei Erwachsenen blieb die Immunität laut Studienergebnissen bei 97 Prozent der Geimpften über zwei Jahre erhalten.

"Wir erwarten die regulatorischen Entscheidungen weiterer Länder, in denen ein breiterer Zugang dazu beitragen wird, die Bevölkerung zu schützen und die Belastung durch diese potenziell schwerwiegende Krankheit zu verringern", sagte Valnevas medizinischer Direktor Juan Carlos Jaramillo.

Die Valneva-Aktie crasht am Montag um über 28 Prozent. Zuvor waren die Titel bis Handelsschluss am Freitag um rund 133 Prozent gestiegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Valneva Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -25,14 % und einem Kurs von 3,784EUR auf Tradegate (25. August 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.





