Hensoldt-(Turbo)-Calls bei weiterer Erholung mit hohen Chancen

Trotz einer leichten Senkung der Gewinnprognose nach den Halbjahreszahlen bekräftigten die Experten von JPMorgan mit einem Kursziel von 120 Euro ihre Kaufempfehlung für die Hensoldt-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung zumindest wieder auf 100 Euro, dem Niveau von Ende Juli 2025, fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Die Aktie des im TecDAX gelisteten Pioniers für Technologie und Innovation in der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005), gab seit ihrem Jahreshoch vom 5.6.25 bei 108,90 Euro bis zum 20.8.25 auf bis zu 75,95 Euro nach. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs wieder auf 88,60 Euro erholen. Trotz der Kursrückgänge der vergangenen Woche befindet sich der Aktienkurs seit dem Jahresbeginn noch immer mit 150 Prozent im Plus.

Call-Optionsschein mit Strike bei 90 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis 90 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000PC19WN6, wurde beim Hensoldt-Aktienkurs von 88,60 Euro mit 1,05 – 1,06 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 100 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,62 Euro (+53 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,009 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,009 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ91DV3, wurde beim Hensoldt-Kurs von 88,60 Euro mit 1,12 – 1,15 Euro taxiert.

Wenn die Hensoldt-Aktie in nächster Zeit auf 100 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,19 Euro (+90 Prozent) erhöhen – sofern die Hensoldt-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,895 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,895 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FA9NKB3, wurde beim Hensoldt-Kurs von 88,60 Euro mit 1,44 – 1,46 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Hensoldt-Aktie auf 100 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,51 Euro (+72 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt-Aktien oder von Hebelprodukten auf Hensoldt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.