Puma-Rivale Adidas: Es sieht nicht gut aus, aber es gibt Hoffnung!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Adidas

Für Anlegerinnen und Anleger von Adidas hatte das Jahr vielversprechend begonnen. Mitte Januar erzielte die Aktie bei 263,80 Euro ein Mehrjahreshoch und lieferte damit ein starkes, technisches Kaufsignal. Durchzusetzen wussten sich die Bullen jedoch nicht. Erst recht nicht, nachdem US-Präsident Donald Trump ohne Not einen Zollkrieg auch gegen strategische Partner vom Zaun gebrochen und damit die Lieferketten und Margenstärke von global agierenden Unternehmen wie Adidas bedroht hatte.

Inzwischen besteht zwar Klarheit darüber, mit welchen Importzöllen Adidas künftig zu rechnen hat. Doch in der Zwischenzeit hat das Vertrauen vieler Verbraucherinnen und Verbraucher stark gelitten. Die Konsumausgaben entwickeln sich daher nicht nur hierzulande, sondern auch auf wichtigen Absatzmärkten wie den USA und China zunehmend schwach. Das sorgte für ein schwächeres Wachstum als erwartet. Von dem Absturz nach den jüngsten Quartalszahlen hat sich die Aktie bislang kaum erholt.

Doch es gibt Gründe dafür, warum Anlegerinnen und Anleger jetzt nicht aufgeben sollten. Die Unternehmensbewertung ist auf ein faires Niveau zurückgekehrt und inzwischen günstiger als die vieler Konkurrenten. Auch der Chart lässt auf ein Ende der Talfahrt hoffen, wenngleich die Käuferinnen und Käufer hierfür noch einiges an Arbeit zu leisten haben.

Adidas Chartsignale

Übergeordneter Abwärtstrend: Die Adidas-Aktie handelt in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Die Erholung der Vorjahre wird gegenwärtig verkauft.

Die Anteile sind nach schwachen Quartalszahlen per Kurslücke auf ein Jahrestief gefallen. Der Aktie laufen die Käufer davon.

Trotzdem ist Adidas im Bereich einer mehrjährigen Unterstützung ein temporärer Boden gelungen. Der Verkaufsdruck lässt nach.

In einem der beiden technischen Indikatoren liegen erste Trendwendesignale vor, die für eine Gegenbewegung sorgen könnten.

Vor den Bullen liegt hier jede Menge Arbeit – die sich lohnen könnte!

Seit dem Erreichen des Allzeithochs bei 336,25 Euro im August 2021 handeln die Anteile der Herzogenauracher in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dieser erreichte im Herbst 2022 bei rund 100,00 Euro sein bisheriges Verlaufstief. Wenngleich sich die Aktie in den darauffolgenden zwei Jahren stark erholt hat, ist eine weitere Abwärtswelle angelaufen.

Das verdeutlicht neben der in diesem Jahr erzielten Performance von -27,7 Prozent auch der Vergleich mit dem Stand vom 26.08.2024: Ein Minus von 21,9 Prozent hat Adidas in den vergangenen 12 Monaten erwirtschaftet. Und dass, obwohl sich die Geschäfte im Vorjahresvergleich sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn besser entwickelt haben. Vieles davon war jedoch bereits vorweggenommen.

Die in den vergangenen Monaten anhaltenden Kursverluste sind daher vor allem eine Anpassung an die langfristig niedrigeren Wachstumserwartungen vor dem Hintergrund der finanziellen Einbußen durch die US-Handelspolitik einerseits, und die wachsende Konkurrenz rasch an Popularität gewinnender Marken (On, Hoka, Salomon) in einem eher schwachen Marktumfeld andererseits.

Trotz angeschlagenem Chart nachlassende Verkaufsdynamik

In den vergangenen Wochen haben sich die Käuferinnen und Käufer um eine weitere Bodenbildung im Unterstützungsbereich zwischen 160,00 und 170,00 Euro bemüht. Das Schließen der zwischen 190,00 und 197,50 Euro liegenden Kurslücke – gerissen nach dem zuletzt vorgelegten Quartalsbericht – liegt jedoch noch in weiter Ferne.

Das liegt vor allem an der ausgeprägten technischen Schwäche, mit der die Aktie zu kämpfen hat. Die fallenden Kurse wurden in den vergangenen Monaten durch sinkende technische Indikatoren begleitet. Das ist in aller Regel das Zeichen für einen nachhaltigen Trend. Vor allem der Trendstärkeindikator MACD handelt inzwischen tief im Minus und zeigt damit eine hohe Ausverkaufsdynamik an.

Das macht Käuferinnen und Käufern jetzt Hoffnung

Doch es gibt inmitten der technischen Schwäche auch Anlass zur Hoffnung auf Besserung. Mit Blick auf die mehrjährige Entwicklung handelt vor allem der Relative-Stärke-Index (RSI) in einem Aufwärtstrend und sorgt so auch mittelfristig für bullishe Divergenzen: Obwohl Adidas zuletzt ein neues Jahrestief gebildet hat, zeigte sich der RSI gegenüber dem April verbessert. Das kann als erstes Indiz für eine Trendwende gedeutet werden. Im MACD ist es allerdings noch nicht zu einer vergleichbaren Entwicklung gekommen.

Eine (vorübergehende) Gegenbewegung der Aktie wird auch deshalb immer wahrscheinlicher, weil der Abwärtstrend zuletzt sehr weit fortgeschritten war. Der RSI notierte tief im überverkauften Bereich. Das traf auf Tageskursbasis auch auf den MACD zu, der sich hier zumindest über seine Signallinie schieben konnte und damit eine Verlangsamung der Abwärtsdynamik und ein erstes Entspannungssignal sendet.

Kurz- und mittelfristig bietet das die Chance eines Anstieges bis zur bei etwa 190,00 Euro verlaufenden 50-Tage-Linie. Von hieraus ist auch ein Schließen der Kurslücke bei etwa 197,50 Euro denkbar, ehe die Bären wieder ihre Zähne zeigen dürften. Die Möglichkeit einer Trendwende verspielen würden die Käuferinnen und Käufer hingegen beim Absturz auf neue Jahrestiefs. Kurse unter 160,00 Euro würden gleichzeitig auch den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren bedeuten. Solche markanten Tiefstände sind technisch starke Verkaufssignale. Spätestens hier sollten Anlegerinnen und Anleger, die auf steigende Kurse setzen wollen, daher die Reißleine ziehen.

Die Bewertung hat sich normalisiert

Für eine Entspannung des Kursgeschehens zugunsten der Bullen spricht auch die Bewertung. Lange waren für Adidas vergleichsweise hohe Vielfache angesetzt, das ist nach der Talfahrt jetzt nicht mehr der Fall. Für das laufende Geschäftsjahr ist der Sportartikelhersteller mit dem 22,5-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Für 2026 veranschlagen Expertinnen und Experten ein KGV von 15,9.

Zum Vergleich: Der Erzrivale Nike ist trotz einer schwächeren Geschäftsentwicklung mit einem KGV von 47,4 für 2025 und von 31,8 für 2026 bewertet. Der aufstrebende Mitbewerber On Holding ist für 2026 ebenfalls bereits mit dem 29,4-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Hier hat Adidas klare Vorteile, zumal die Herzogenauracher auch bei anderen Kennziffern, wie dem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis oder dem Kurs-Cashflow-Verhältnis die attraktivere Bewertung vorzuweisen haben.

Selbst das kleinste Kursziel suggeriert Aufwärtspotenzial

Ein Bewertungsschnäppchen oder gar ein Value-Kracher ist Adidas nicht. Das trifft eher auf Puma zu, wenn sich die Ertragslage nicht noch weiter eintrübt. Nichtdestotrotz trifft die inzwischen komprimierte Bewertung den Geschmack der Analystinnen und Analysten.

Bei insgesamt 28 Einschätzungen kommen die Anteile 12 Mal auf eine Bewertung zum „Kaufen“ sowie weitere 7 Mal auf „Übergewichten“. Neutral verhalten sich derzeit acht Expertinnen und Experten, während die Anteile nur einmal zum Reduzieren empfohlen sind. Im Mittel wird als fairer Wert der Aktie 242,49 Euro genannt, das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag eine Upside von 41,4 Prozent. Hier ist aufgrund der Zoll-bedingten Mindererträge jedoch noch mit (deutlichen) Abwärtsrevisionen zu rechnen.

Das derzeit niedrigste Kursziel für die Aktie liegt bei 182,00 Euro. Das zeigt, dass selbst der pessimistischste Experte Adidas gegenwärtig für zu gering bewertet hält. Neue Impulse für die Aktie könnte schon bald die Mitte September stattfindende Leichtathletik-WM in Tokio liefern. Solange neue Tiefs vermieden werden können, dürften die Chancen daher eher auf der Oberseite zu suchen sein.

Adidas auf einen Blick

ISIN: DE000A1EWWW0

DE000A1EWWW0 Börsenwert: 30,6 Milliarden Euro

30,6 Milliarden Euro Dividendenrendite: 1,68 Prozent

1,68 Prozent KGVe 2025: 22,5

22,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 171,4EUR auf Tradegate (25. August 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.