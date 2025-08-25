Orsted - Aktie unter Druck -15,12 % - 25.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Orsted Aktie. Mit einer Performance von -15,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Ørsted ist ein Pionier in der Offshore-Windenergie und dominiert den Markt durch seine Innovationskraft und nachhaltigen Lösungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Orsted Aktionäre einen Verlust von -31,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -42,79 % verloren.

Orsted Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,12 % 1 Monat -40,50 % 3 Monate -31,38 % 1 Jahr -50,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Orsted Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Orsted Aktie, die durch den Stopp eines fast fertigen Projekts beeinflusst wird. Die Teilnehmer sind besorgt über die Auswirkungen einer Kapitalerhöhung, die den Ausgabepreis weiter drücken könnte. Politische Entscheidungen, insbesondere in den USA, werden als Bedrohung für Investitionen in erneuerbare Energien und damit für Orsted gesehen. Es wird spekuliert, wie weit der Kurs noch fallen könnte und wann eine Umkehr zu erwarten ist. Vergleiche mit anderen Unternehmen wie Equinor werden gezogen, um mögliche Szenarien für Orsted zu erörtern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Orsted eingestellt.

Informationen zur Orsted Aktie

Es gibt 420 Mio. Orsted Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,24 Mrd. wert.

Mit einem leichten Dämpfer ist der Dax in die neue Börsenwoche gestartet. In den ersten Handelsminuten sank der Leitindex um 0,5 Prozent auf 24.234 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg hingegen um 0,1 Prozent auf 31.028 Zähler. Für …

Der Windparkbetreiber Orsted hat nach dem von US-Präsident verfügten Baustopp für eines seiner Groß-Projekte die Pläne für eine milliardenschweren Kapitalerhöhung bekräftigt. So habe Orsted weiterhin die Unterstützung seines Mehrheitsaktionärs, des …

Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden …

Orsted Aktie jetzt kaufen?

Ob die Orsted Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Orsted Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.