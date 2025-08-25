Orsted mit schwerem Rückschlag bei US-Windkraft

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,33 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (25. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 10,16 Mrd..

Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,29DKK. Von den letzten 7 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 520,00DKK was eine Bandbreite von +688,71 %/+2.058,57 % bedeutet.