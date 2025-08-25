ANALYSE-FLASH/Jefferies
Orsted mit schwerem Rückschlag bei US-Windkraft
- Stopp von Revolution Wind trifft US-Windkraft hart.
- Orsted drohen neue Abschreibungen und Kapitalprobleme.
- Ungewissheit über mögliche Regierungsdeals bleibt bestehen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Ahmed Farman am Sonntag. Die Frage sei, ob wie beim Projekt Empire Wind, doch noch ein Deal mit der Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne. Farman ließ die Einstufung für Orsted-Aktien zunächst mit seinem Kursziel von 190 dänischen Kronen auf "Hold"./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie
Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,33 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (25. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 10,16 Mrd..
Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,29DKK. Von den letzten 7 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 520,00DKK was eine Bandbreite von +688,71 %/+2.058,57 % bedeutet.
Generell scheint es ja mit der Ertragslage und Ausbeute der Windkraft und dem Versorgungsgrad ziemlich widersprüchliche Informationen zu geben.