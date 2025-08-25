    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrsted AktievorwärtsNachrichten zu Orsted

    Orsted mit schwerem Rückschlag bei US-Windkraft

    • Stopp von Revolution Wind trifft US-Windkraft hart.
    • Orsted drohen neue Abschreibungen und Kapitalprobleme.
    • Ungewissheit über mögliche Regierungsdeals bleibt bestehen.
    ANALYSE-FLASH/Jefferies - Orsted mit schwerem Rückschlag bei US-Windkraft
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Ahmed Farman am Sonntag. Die Frage sei, ob wie beim Projekt Empire Wind, doch noch ein Deal mit der Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne. Farman ließ die Einstufung für Orsted-Aktien zunächst mit seinem Kursziel von 190 dänischen Kronen auf "Hold"./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET

    ISIN:DK0060094928WKN:A0NBLH

     

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,33 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (25. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -12,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,50 %.

