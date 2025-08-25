Jüngste Valneva-Rally dahin - FDA setzt Impfstoff-Zulassung aus

PARIS (dpa-AFX Broker) - Eine negative Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA zu einem Impfstoff von Valneva hat die Papiere der Franzosen am Montag schwer belastet. Zu Beginn brachen sie um mehr als ein Viertel ein und wurden vorübergehend vom Handel ausgesetzt.

Der Kurseinbruch zehrte mehr als die Hälfte der Gewinne seit Ende Juli auf. In dieser Zeit hatte sich der Wert der Valneva-Aktien zeitweise mehr als verdoppelt. Robuste Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr hatten im August angetrieben.