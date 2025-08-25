    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsValneva AktievorwärtsNachrichten zu Valneva

    AKTIE IM FOKUS

    505 Aufrufe 505 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jüngste Valneva-Rally dahin - FDA setzt Impfstoff-Zulassung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • FDA stoppt Lizenz für Valneva-Impfstoff sofort.
    • Aktienkurs bricht um über 25% ein, Handel ausgesetzt.
    • Valneva verliert Hälfte der Gewinne seit Juli 2023.
    AKTIE IM FOKUS - Jüngste Valneva-Rally dahin - FDA setzt Impfstoff-Zulassung aus
    Foto: Valneva - Valneva

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Eine negative Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA zu einem Impfstoff von Valneva hat die Papiere der Franzosen am Montag schwer belastet. Zu Beginn brachen sie um mehr als ein Viertel ein und wurden vorübergehend vom Handel ausgesetzt.

    Der Kurseinbruch zehrte mehr als die Hälfte der Gewinne seit Ende Juli auf. In dieser Zeit hatte sich der Wert der Valneva-Aktien zeitweise mehr als verdoppelt. Robuste Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr hatten im August angetrieben.

    Zuletzt fielen Valneva mit einem Minus von fast 25 Prozent auf 3,80 Euro zurück auf den Stand vor zwei Wochen. Die US-Arzneibehörde hatte in den USA die Lizenz für einen Valneva-Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus mit sofortiger Wirkung gestoppt. Valneva unterliegt damit einem Import- und Verkaufsverbot des Impfstoffs in den Vereinigten Staaten./ajx/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Valneva

    -23,44 %
    -18,71 %
    +11,10 %
    +39,96 %
    +11,41 %
    -58,17 %
    -28,81 %
    +18,15 %
    +38,16 %
    ISIN:FR0004056851WKN:A0MVJZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Valneva Aktie

    Die Valneva Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -26,33 % und einem Kurs von 3,724 auf Tradegate (25. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Valneva Aktie um -18,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Valneva bezifferte sich zuletzt auf 656,93 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Valneva - A0MVJZ - FR0004056851

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Valneva. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Jüngste Valneva-Rally dahin - FDA setzt Impfstoff-Zulassung aus Eine negative Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA zu einem Impfstoff von Valneva hat die Papiere der Franzosen am Montag schwer belastet. Zu Beginn brachen sie um mehr als ein Viertel ein und wurden vorübergehend vom Handel ausgesetzt. …