Börsenstart Europa - 25.08. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.261,77 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Commerzbank +0,78 %, Rheinmetall +0,55 %, Qiagen +0,32 %
Flop-Werte: RWE -1,80 %, Siemens Energy -1,57 %, Fresenius -0,85 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.001,74 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Delivery Hero +4,12 %, HENSOLDT +1,71 %, CTS Eventim +1,51 %
Flop-Werte: Gerresheimer -2,37 %, Evotec -1,51 %, Nordex -1,45 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:48) bei 3.767,81 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: HENSOLDT +1,71 %, CANCOM SE +1,10 %, Nagarro +0,93 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -1,87 %, Evotec -1,51 %, Nordex -1,45 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.468,21 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +0,90 %, UniCredit +0,59 %, Rheinmetall +0,55 %
Flop-Werte: Vinci -2,49 %, AXA -1,05 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,00 %
Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 4.801,70 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: BAWAG Group +1,27 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,07 %, DO & CO +0,44 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,09 %, Verbund Akt.(A) -1,38 %, Raiffeisen Bank International -1,32 %
Der SMI bewegt sich bei 12.225,33 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: Alcon +0,92 %, Lonza Group +0,48 %, CIE Financiere Richemont +0,17 %
Flop-Werte: Logitech International -0,83 %, Swiss Re -0,77 %, Kuehne + Nagel International -0,72 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.922,71 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +0,85 %, Accor +0,46 %, Societe Generale +0,16 %
Flop-Werte: Vinci -2,49 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,79 %, Bouygues -1,55 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.680,18 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,51 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,37 %, AstraZeneca +0,34 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,05 %, Skanska (B) -0,73 %, Essity Registered (B) -0,69 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.210,00 PKT und gewinnt bisher +2,56 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,94 %, Piraeus Port Authority +0,99 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,91 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,03 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,83 %, Viohalco -0,61 %
