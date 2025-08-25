    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Börsen Start Update

    Börsenstart Europa - 25.08. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 25.08. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 24.261,77 PKT und fällt um -0,38 %.
    Top-Werte: Commerzbank +0,78 %, Rheinmetall +0,55 %, Qiagen +0,32 %
    Flop-Werte: RWE -1,80 %, Siemens Energy -1,57 %, Fresenius -0,85 %

    Der MDAX bewegt sich bei 31.001,74 PKT und steigt um +0,03 %.
    Top-Werte: Delivery Hero +4,12 %, HENSOLDT +1,71 %, CTS Eventim +1,51 %
    Flop-Werte: Gerresheimer -2,37 %, Evotec -1,51 %, Nordex -1,45 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:48) bei 3.767,81 PKT und fällt um -0,10 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +1,71 %, CANCOM SE +1,10 %, Nagarro +0,93 %
    Flop-Werte: SUESS MicroTec -1,87 %, Evotec -1,51 %, Nordex -1,45 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.468,21 PKT und fällt um -0,34 %.
    Top-Werte: Prosus Registered (N) +0,90 %, UniCredit +0,59 %, Rheinmetall +0,55 %
    Flop-Werte: Vinci -2,49 %, AXA -1,05 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,00 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 4.801,70 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: BAWAG Group +1,27 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,07 %, DO & CO +0,44 %
    Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,09 %, Verbund Akt.(A) -1,38 %, Raiffeisen Bank International -1,32 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.225,33 PKT und fällt um -0,42 %.
    Top-Werte: Alcon +0,92 %, Lonza Group +0,48 %, CIE Financiere Richemont +0,17 %
    Flop-Werte: Logitech International -0,83 %, Swiss Re -0,77 %, Kuehne + Nagel International -0,72 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.922,71 PKT und fällt um -0,61 %.
    Top-Werte: STMicroelectronics +0,85 %, Accor +0,46 %, Societe Generale +0,16 %
    Flop-Werte: Vinci -2,49 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,79 %, Bouygues -1,55 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.680,18 PKT und fällt um -0,12 %.
    Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,51 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,37 %, AstraZeneca +0,34 %
    Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,05 %, Skanska (B) -0,73 %, Essity Registered (B) -0,69 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.210,00 PKT und gewinnt bisher +2,56 %.
    Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,94 %, Piraeus Port Authority +0,99 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,91 %
    Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,03 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,83 %, Viohalco -0,61 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
