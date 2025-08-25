Ölpreise kaum verändert
- Ölpreise stabil, Brent bei 67,69 USD, WTI 63,63 USD.
- US-Ölreserven gefallen, stützen Preise, Angebot knapper.
- US-Strafzölle auf Indien ab Mittwoch, 50% Zölle insgesamt.
LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 67,69 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um drei Cent auf 63,63 Dollar.
Am Ölmarkt hielten die Notierungen damit jüngste Gewinne. Brent-Öl aus der Nordsee hatte sich in der vergangenen Woche um fast drei Prozent verteuert, nachdem die US-Ölreserven zuletzt gefallen waren. Sinkende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt deuten auf ein knapperes Angebot an Rohöl hin und stützen in der Regel die Ölpreise.
Am Ölmarkt haben die Anleger weiter die Zollpolitik der USA im Blick. Am Mittwoch treten zusätzlichen US-Strafzölle von 25 Prozent gegen Indien in Kraft, weil das Land noch immer viel Öl aus Russland bezieht. Insgesamt werden damit dann 50 Prozent sein. "Aber diese Zölle scheinen die indischen Raffinerien nicht von Käufen russischen Öls abzuschrecken", heißt es in einer jüngste veröffentlichten Analyse der Commerzbank./jkr/la/mis
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---