Neotech Metals schließt erstes Bohrprogramm auf seinem TREO-Projekt erfolgreich ab, verstärkt Marketingmaßnahmen und verlängert Warrants

Vancouver, British Columbia, 25. August 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines ersten Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen TREO-Projekt in Zentral-British Columbia bekannt zu geben.

Das Bohrprogramm umfasste vier Kernbohrlöcher über insgesamt 991 Meter, die von drei verschiedenen Standorten aus niedergebracht wurden. Die Bohrziele basierten auf der Entdeckung geologischer Ausbisse, geophysikalischen Trends und anomalen Prospektionsgebieten, die durch regionale Probenahmen und Datenerhebungen im Laufe der letzten zwei Jahre ermittelt wurden.

Alle vier Bohrlöcher durchteuften gemischte Karbonatite und Dolomite, die in Schiefer und Phyllite eingebettet sind, wobei durchweg eine sichtbare Mineralisierung von Seltenerdmetallen festgestellt werden konnte. Die Protokollierung und Beprobung des Bohrkerns ist im Gange und sollte nächste Woche abgeschlossen sein. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine auf Europa ausgerichteten Marketinginitiativen mit Munich Mining Partners GmbH verstärkt und das Budget für Investor Relations von 28.000 $ auf 38.500 $ pro Monat erhöht.

Das Unternehmen hat ferner die Verlängerung der Laufzeit von 6.510.263 Warrants genehmigt, die ursprünglich am 6. Oktober 2025 verfallen sollten. Diese Warrants verfallen nun am 6. Oktober 2026 zum gleichen Ausübungspreis von 0,60 $ pro Aktie.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefon: +1 403-815-6663

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.