MS Industrie AG: Spannende Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
MS Industrie AG zeigt sich trotz Umsatzrückgangs und globaler Herausforderungen optimistisch für die Zukunft, gestützt durch strategische Investitionen und eine stabile Prognose.
- MS Industrie AG veröffentlicht nicht testierte Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit einem Umsatz von 75,2 Mio. EUR im Vergleich zu 78,4 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2024.
- Das EBITDA betrug 4,2 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zu 5,2 Mio. EUR im Vorjahr darstellt.
- Der Verkauf einer ehemaligen Betriebsimmobilie in Zittau brachte Liquidität im niedrigen einstelligen Millionenbereich, was zur Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten beitrug.
- Die Prognose für den Konzernumsatz 2025 bleibt bei 150 Mio. EUR, trotz geopolitischer Marktrisiken und Einmalkosten für ein neues Werk in Charlotte, North Carolina.
- Das neue Werk in den USA wird als zukunftsweisend betrachtet, insbesondere nach der Aufhebung von CO2-Begrenzungen und dem Verbot von Verbrennungsmotoren.
- MS Industrie AG erwartet ab 2025 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. EUR mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Deutschland und den USA.
Der Kurs von MS Industrie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+2,67 %
-8,18 %
-9,88 %
-4,58 %
0,00 %
-3,95 %
0,00 %
-64,22 %
-76,40 %
ISIN:DE0005855183WKN:585518
