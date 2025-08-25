    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJDE Peet's AktievorwärtsNachrichten zu JDE Peet's

    Milliarden-Übernahme in der Kaffeebranche

    Keurig Dr Pepper will JDE Peet's

    • Keurig Dr Pepper plant Übernahme von JDE Peets.
    • Angebot: 31,85 Euro je Aktie, Gesamtwert 15,7 Mrd. Euro.
    • Nach Übernahme: Aufspaltung in Kaffee- und Getränkesparte.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BURLINGTON/FRISCO/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Keurig Dr Pepper will den niederländischen Tassimo-Hersteller JDE Peets zur Stärkung seines schwächelnden Kaffee-Geschäfts übernehmen. Der US-Getränkekonzern mit Marken wie Schweppes, Lavazza und Green Mountain-Kaffee bietet 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar und damit 15,7 Milliarden Euro. Zudem sollen die Anteilseigner von JDE Peet's die bereits angekündigte Dividende von 0,36 Euro je Aktie weiterhin erhalten, wie Keurig Dr Pepper am Montag weiter mitteilte. Die Aktien von JDE Peet's schossen zum Wochenstart um 17 Prozent auf 31,14 Euro nach oben.

    Nach der Übernahmen soll der Konzern in zwei separate, in den USA notierte Unternehmen aufgespalten werden, das eine vereint das Kaffee-Geschäft, das andere die Getränke-Sparte.

    Harter Wettbewerb lastet schon länger auf dem Kaffee-Geschäft des US-Konzerns, der 2018 durch die Fusion des Limonadenherstellers Dr Pepper Snapple mit Keurig Green Mountain entstand. Bei JDE Peet's, mit seinen mehr als 50 Kaffee- und Teemarken weltweit, lief es jüngst indes gut.

    Die JAB Holding, die das Vermögen der deutschen Milliardärsfamilie Reimann verwaltet, sowie einige Führungskräfte von JDE Peet's hätten zudem bereits zugestimmt, ihre Aktien anzudienen, hieß es weiter. Das entspreche rund 69 Prozent der Anteile. Abgeschlossen werden soll die Übernahme in der ersten Hälfte 2026./mis/nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Keurig Dr Pepper Aktie

    Die Keurig Dr Pepper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 29,69 auf Tradegate (25. August 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Keurig Dr Pepper Aktie um -0,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Keurig Dr Pepper bezifferte sich zuletzt auf 39,39 Mrd..

    Keurig Dr Pepper zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7400 %.




    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene Werte
