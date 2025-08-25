    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee
    Viel Monat übrig, aber wenig Geld? Finanzexperte Thorsten Wittmann verrät, wie man lernt, richtig zu sparen (FOTO)

    Berlin (ots) - Monatsanfang, Gehalt ist da, das Konto nach kurzer Zeit aber
    schon wieder leer. Viele von uns kennen es: Zunächst scheint alles in Ordnung,
    doch spätestens nach zwei Wochen beginnt das große Rechnen. Wohnungsmiete? Kaum
    zu stemmen! Wocheneinkauf? Zwang zur Erbsenzählerei! Sich einfach mal etwas
    gönnen? Diesmal nicht! Das Muster dahinter: viel Monat, aber wenig Geld. Auf den
    ersten Blick ein harmloser Spruch, auf den zweiten oftmals bittere Realität, wie
    auch Thorsten Wittmann weiß: "Fast täglich berichten mir die unterschiedlichsten
    Menschen von ihrem ständigen Kampf ums finanzielle Überleben - und das trotz
    Vollzeitjob."

    "Was also tun? Einfach mehr Lohn fordern, eine besser bezahlte Stelle annehmen
    und alle Sorgen sind vergessen? Irrtum! In aller Regel liegt das Problem nicht
    im Einkommen, sondern im Umgang damit. Denn wer nicht gelernt hat, sein Geld
    sinnvoll zu strukturieren, verliert schnell den Überblick - und mit ihm die
    Kontrolle", fügt der Finanzexperte hinzu. Woher er das weiß? Aus eigener
    Erfahrung: Auch Thorsten Wittmann fing einmal klein an, bekam schon mit 16
    Jahren als Pleite-Lehrabbrecher finanzielles Scheitern zu spüren. Heute hat er
    sich weit mehr Geld erspart, als er zum Leben braucht. Worauf es dabei ankommt
    und wie jeder von uns die Basis dafür schafft? Die Antworten gibt es hier.

    Unser Sparverhalten in der Analyse: Woher das Loch im Geldbeutel wirklich kommt

    Längst an den eigenen, eigentlich viel zu hohen Konsumstandard gewöhnt? Sparen
    fühlt sich wie aufgezwungener Verzicht an? Und wer hat sich noch nie Dinge
    geleistet, obwohl das Budget ohnehin längst gesprengt war? Keine Sorge, all das
    sind gewiss keine außergewöhnlichen Denkmuster und Verhaltensweisen. Im
    Gegenteil: Laut einer Schufa-Studie von 2024 überzog innerhalb des
    befragungsrelevanten Zeitraums jeder fünfte Deutsche sein Konto [1], während das
    Institut für Finanzdienstleistungen in seinem "Überschuldungsreport 2024"
    berichtete, etwa 5,69 Millionen Bürger seien überschuldet - auch wegen ihres
    Konsumverhaltens. [2]

    Doch was für viele "normal" geworden ist, muss und darf natürlich nicht so
    bleiben. Denn soll das Konto nicht schon zur Monatsmitte nahezu leergefegt sein,
    muss jeder von uns selbst aktiv werden. Es braucht einen neuen Ansatz, eine neue
    Art zu denken. Dafür müssen wir zunächst verstehen, wo der Fehler liegt.
    "Entscheidend sind dabei meiner Erfahrung nach nicht nur die reinen Fakten.
    Vielmehr müssen wir uns ganz bewusst ins Gedächtnis rufen, was wir selbst falsch
    machen - und ändern können", betont Thorsten Wittmann.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
