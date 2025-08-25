Viel Monat übrig, aber wenig Geld? Finanzexperte Thorsten Wittmann verrät, wie man lernt, richtig zu sparen (FOTO)
Berlin (ots) - Monatsanfang, Gehalt ist da, das Konto nach kurzer Zeit aber
schon wieder leer. Viele von uns kennen es: Zunächst scheint alles in Ordnung,
doch spätestens nach zwei Wochen beginnt das große Rechnen. Wohnungsmiete? Kaum
zu stemmen! Wocheneinkauf? Zwang zur Erbsenzählerei! Sich einfach mal etwas
gönnen? Diesmal nicht! Das Muster dahinter: viel Monat, aber wenig Geld. Auf den
ersten Blick ein harmloser Spruch, auf den zweiten oftmals bittere Realität, wie
auch Thorsten Wittmann weiß: "Fast täglich berichten mir die unterschiedlichsten
Menschen von ihrem ständigen Kampf ums finanzielle Überleben - und das trotz
Vollzeitjob."
"Was also tun? Einfach mehr Lohn fordern, eine besser bezahlte Stelle annehmen
und alle Sorgen sind vergessen? Irrtum! In aller Regel liegt das Problem nicht
im Einkommen, sondern im Umgang damit. Denn wer nicht gelernt hat, sein Geld
sinnvoll zu strukturieren, verliert schnell den Überblick - und mit ihm die
Kontrolle", fügt der Finanzexperte hinzu. Woher er das weiß? Aus eigener
Erfahrung: Auch Thorsten Wittmann fing einmal klein an, bekam schon mit 16
Jahren als Pleite-Lehrabbrecher finanzielles Scheitern zu spüren. Heute hat er
sich weit mehr Geld erspart, als er zum Leben braucht. Worauf es dabei ankommt
und wie jeder von uns die Basis dafür schafft? Die Antworten gibt es hier.
Unser Sparverhalten in der Analyse: Woher das Loch im Geldbeutel wirklich kommt
Längst an den eigenen, eigentlich viel zu hohen Konsumstandard gewöhnt? Sparen
fühlt sich wie aufgezwungener Verzicht an? Und wer hat sich noch nie Dinge
geleistet, obwohl das Budget ohnehin längst gesprengt war? Keine Sorge, all das
sind gewiss keine außergewöhnlichen Denkmuster und Verhaltensweisen. Im
Gegenteil: Laut einer Schufa-Studie von 2024 überzog innerhalb des
befragungsrelevanten Zeitraums jeder fünfte Deutsche sein Konto [1], während das
Institut für Finanzdienstleistungen in seinem "Überschuldungsreport 2024"
berichtete, etwa 5,69 Millionen Bürger seien überschuldet - auch wegen ihres
Konsumverhaltens. [2]
Doch was für viele "normal" geworden ist, muss und darf natürlich nicht so
bleiben. Denn soll das Konto nicht schon zur Monatsmitte nahezu leergefegt sein,
muss jeder von uns selbst aktiv werden. Es braucht einen neuen Ansatz, eine neue
Art zu denken. Dafür müssen wir zunächst verstehen, wo der Fehler liegt.
"Entscheidend sind dabei meiner Erfahrung nach nicht nur die reinen Fakten.
Vielmehr müssen wir uns ganz bewusst ins Gedächtnis rufen, was wir selbst falsch
machen - und ändern können", betont Thorsten Wittmann.
