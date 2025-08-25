Viel Monat übrig, aber wenig Geld? Finanzexperte Thorsten Wittmann verrät, wie man lernt, richtig zu sparen (FOTO)

Berlin (ots) - Monatsanfang, Gehalt ist da, das Konto nach kurzer Zeit aberschon wieder leer. Viele von uns kennen es: Zunächst scheint alles in Ordnung,doch spätestens nach zwei Wochen beginnt das große Rechnen. Wohnungsmiete? Kaumzu stemmen! Wocheneinkauf? Zwang zur Erbsenzählerei! Sich einfach mal etwasgönnen? Diesmal nicht! Das Muster dahinter: viel Monat, aber wenig Geld. Auf denersten Blick ein harmloser Spruch, auf den zweiten oftmals bittere Realität, wieauch Thorsten Wittmann weiß: "Fast täglich berichten mir die unterschiedlichstenMenschen von ihrem ständigen Kampf ums finanzielle Überleben - und das trotzVollzeitjob.""Was also tun? Einfach mehr Lohn fordern, eine besser bezahlte Stelle annehmenund alle Sorgen sind vergessen? Irrtum! In aller Regel liegt das Problem nichtim Einkommen, sondern im Umgang damit. Denn wer nicht gelernt hat, sein Geldsinnvoll zu strukturieren, verliert schnell den Überblick - und mit ihm dieKontrolle", fügt der Finanzexperte hinzu. Woher er das weiß? Aus eigenerErfahrung: Auch Thorsten Wittmann fing einmal klein an, bekam schon mit 16Jahren als Pleite-Lehrabbrecher finanzielles Scheitern zu spüren. Heute hat ersich weit mehr Geld erspart, als er zum Leben braucht. Worauf es dabei ankommtund wie jeder von uns die Basis dafür schafft? Die Antworten gibt es hier.Unser Sparverhalten in der Analyse: Woher das Loch im Geldbeutel wirklich kommtLängst an den eigenen, eigentlich viel zu hohen Konsumstandard gewöhnt? Sparenfühlt sich wie aufgezwungener Verzicht an? Und wer hat sich noch nie Dingegeleistet, obwohl das Budget ohnehin längst gesprengt war? Keine Sorge, all dassind gewiss keine außergewöhnlichen Denkmuster und Verhaltensweisen. ImGegenteil: Laut einer Schufa-Studie von 2024 überzog innerhalb desbefragungsrelevanten Zeitraums jeder fünfte Deutsche sein Konto [1], während dasInstitut für Finanzdienstleistungen in seinem "Überschuldungsreport 2024"berichtete, etwa 5,69 Millionen Bürger seien überschuldet - auch wegen ihresKonsumverhaltens. [2]Doch was für viele "normal" geworden ist, muss und darf natürlich nicht sobleiben. Denn soll das Konto nicht schon zur Monatsmitte nahezu leergefegt sein,muss jeder von uns selbst aktiv werden. Es braucht einen neuen Ansatz, eine neueArt zu denken. Dafür müssen wir zunächst verstehen, wo der Fehler liegt."Entscheidend sind dabei meiner Erfahrung nach nicht nur die reinen Fakten.Vielmehr müssen wir uns ganz bewusst ins Gedächtnis rufen, was wir selbst falschmachen - und ändern können", betont Thorsten Wittmann.