Dass Bitcoin unter das Niveau von vor der Powell-Rede in Jackson Hole fällt, dürfte ein Hinweis dafür sein, dass die Wall Street Powells Aussagen zu den Zinsen missverstanden hat! So sprach Powell nicht von einer Senkung der Zinsen, sondern von einer "Anpassung" (was bedeutet, dass die Fed die Zinsen auch anheben könnte, wenn die Inflation das erforderlich machen würde!). Dazu kassierte Powell in seiner Rede ein Relikt aus der Corona-Zeit, wonach die Fed ein temporäres Überschießen der Inflation über die Marke von 2% tolerieren würde - die Wall Street aber hat verstanden: die Fed verlässt das 2%-Ziel bei der Inflation! Faktisch hat der Fed-Chef klar gemacht, dass er wegen Trump eine schwächere Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation erwartet. Ist das wirklich bullisch für die Aktienmärkte? Bitcoin hingegen scheint die Botschaft verstanden zu haben..

Hinweise aus Video:

Das Video "Warum fällt Bitcoin? Wall Street hat Powell bei Zinsen missverstanden!" sehen Sie hier..