    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Warum fällt Bitcoin? Wall Street hat Powell bei Zinsen missverstanden!

    Dass Bitcoin unter das Niveau von vor der Powell-Rede in Jackson Hole fällt, dürfte ein Hinweis dafür sein, dass die Wall Street Powells Aussagen zu den Zinsen missverstanden hat!

    Dass Bitcoin unter das Niveau von vor der Powell-Rede in Jackson Hole fällt, dürfte ein Hinweis dafür sein, dass die Wall Street Powells Aussagen zu den Zinsen missverstanden hat! So sprach Powell nicht von einer Senkung der Zinsen, sondern von einer "Anpassung" (was bedeutet, dass die Fed die Zinsen auch anheben könnte, wenn die Inflation das erforderlich machen würde!). Dazu kassierte Powell in seiner Rede ein Relikt aus der Corona-Zeit, wonach die Fed ein temporäres Überschießen der Inflation über die Marke von 2% tolerieren würde - die Wall Street aber hat verstanden: die Fed verlässt das 2%-Ziel bei der Inflation! Faktisch hat der Fed-Chef klar gemacht, dass er wegen Trump eine schwächere Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation erwartet. Ist das wirklich bullisch für die Aktienmärkte? Bitcoin hingegen scheint die Botschaft verstanden zu haben..

    Hinweise aus Video:

    1. Powell mit Paukenschlag – Wall Street jubelt über Zinssignal

    2. China verkürzt Handelswege nach Europa: Neue Arktis-Route

     

    Das Video "Warum fällt Bitcoin? Wall Street hat Powell bei Zinsen missverstanden!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Warum fällt Bitcoin? Wall Street hat Powell bei Zinsen missverstanden! Dass Bitcoin unter das Niveau von vor der Powell-Rede in Jackson Hole fällt, dürfte ein Hinweis dafür sein, dass die Wall Street Powells Aussagen zu den Zinsen missverstanden hat!