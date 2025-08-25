Teslas Mega-Prämie könnte zum Bumerang werden

Die übliche Argumentation, große Aktienprämien würden CEOs stärker motivieren, hält Mukunda für wenig überzeugend. Musk besaß bereits vor der Entscheidung rund 13 Prozent von Tesla, damals mit etwa 120 Milliarden US-Dollar bewertet. "Wenn Milliardenbeträge erforderlich sind, um CEOs zu motivieren, die bereits einen Großteil ihres Unternehmens besitzen, bricht die gesamte Prämienvergütung zusammen", so Mukunda.

Gautam Mukunda, Dozent an der Yale School of Management, hält die Entscheidung für problematisch. In einem Interview sagte er, dass Aktienpakete dieser Größenordnung "Verhaltensweisen fördern, die für Unternehmen und Aktionäre schlecht sind".

Der Forscher warnt zudem vor einem weiteren Effekt: Solche Vergütungen könnten narzisstische Züge bei Unternehmenschefs verstärken. Er betont zwar, Musk nicht persönlich des Narzissmus zu bezichtigen, verweist aber auf Studien, die Mega-Prämien mit einer "Selbstüberhöhung von CEOs" in Verbindung bringen. Diese zeigten, dass narzisstische Manager zu schwankenden Unternehmensergebnissen, geringerer Profitabilität und sogar schlechteren Bonitätsbewertungen führten.

Mukunda sieht bei Musk Parallelen. Er verwies auf dessen außergewöhnliches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Teslas Bilanz sei gemischt: große Erfolge mit Elektroautos, aber auch Rückschläge wie der enttäuschende Verkaufsstart des Cybertruck.

Das Fazit ist deutlich

CEO-Boni in Milliardenhöhe werfen nicht nur Fragen nach Fairness und Effizienz auf. Sie könnten auch strukturell die Unternehmensleistung gefährden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

