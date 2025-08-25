    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Teslas Mega-Prämie könnte zum Bumerang werden

    Tesla hat seinem Elon Musk Aktien im Wert von 29 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Doch Experten warnen: Solche Mega-Prämien könnten mehr schaden als nützen.

    29 Milliarden für Musk - Teslas Mega-Prämie könnte zum Bumerang werden
    Foto: Jordan Strauss - Invision/AP/dpa

    Gautam Mukunda, Dozent an der Yale School of Management, hält die Entscheidung für problematisch. In einem Interview sagte er, dass Aktienpakete dieser Größenordnung "Verhaltensweisen fördern, die für Unternehmen und Aktionäre schlecht sind".

    Die übliche Argumentation, große Aktienprämien würden CEOs stärker motivieren, hält Mukunda für wenig überzeugend. Musk besaß bereits vor der Entscheidung rund 13 Prozent von Tesla, damals mit etwa 120 Milliarden US-Dollar bewertet. "Wenn Milliardenbeträge erforderlich sind, um CEOs zu motivieren, die bereits einen Großteil ihres Unternehmens besitzen, bricht die gesamte Prämienvergütung zusammen", so Mukunda. 

    Der Forscher warnt zudem vor einem weiteren Effekt: Solche Vergütungen könnten narzisstische Züge bei Unternehmenschefs verstärken. Er betont zwar, Musk nicht persönlich des Narzissmus zu bezichtigen, verweist aber auf Studien, die Mega-Prämien mit einer "Selbstüberhöhung von CEOs" in Verbindung bringen. Diese zeigten, dass narzisstische Manager zu schwankenden Unternehmensergebnissen, geringerer Profitabilität und sogar schlechteren Bonitätsbewertungen führten.

    Mukunda sieht bei Musk Parallelen. Er verwies auf dessen außergewöhnliches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Teslas Bilanz sei gemischt: große Erfolge mit Elektroautos, aber auch Rückschläge wie der enttäuschende Verkaufsstart des Cybertruck.

    Das Fazit ist deutlich

    CEO-Boni in Milliardenhöhe werfen nicht nur Fragen nach Fairness und Effizienz auf. Sie könnten auch strukturell die Unternehmensleistung gefährden.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 289,3EUR auf Tradegate (25. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



