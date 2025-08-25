Valneva Aktie gerät unter starken Druck - 25.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Valneva Aktie. Sie fällt um -25,26 % auf 3,7780€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Valneva ist ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen mit Fokus auf Infektionskrankheiten, bietet Produkte wie Dukoral und Ixiaro an, und konkurriert mit großen Pharmafirmen. Ihre Nische liegt in der Entwicklung von Impfstoffen für weniger verbreitete Krankheiten.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Valneva-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +77,26 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Valneva Aktie damit um +12,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +88,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Valneva +133,96 % gewonnen.

Valneva Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,70 % 1 Monat +88,08 % 3 Monate +77,26 % 1 Jahr +42,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Valneva Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Valneva Aktie, die vorübergehend vom Handel ausgesetzt war und nun wieder aktiv ist. Technische Analysen zeigen Unterstützungsniveaus, während Unsicherheiten über die Kursentwicklung bestehen. Einige Anleger sehen eine Nachkaufgelegenheit. Valneva evaluiert die finanziellen Auswirkungen eines möglichen Lizenzentzugs in den USA, ohne die Umsatzprognose zu ändern. Es gibt Spekulationen über politische Motive hinter der FDA-Entscheidung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Valneva eingestellt.

Informationen zur Valneva Aktie

Es gibt 170 Mio. Valneva Aktien. Damit ist das Unternehmen 614,72 Mio. wert.

Eine negative Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA zu einem Impfstoff von Valneva hat die Papiere der Franzosen am Montag schwer belastet. Zu Beginn brachen sie um mehr als ein Viertel ein und wurden vorübergehend vom Handel ausgesetzt. …

Saint Herblain (France), August 25, 2025 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), a specialty vaccine company, today announced that the United States Food and Drug Administration (FDA) has suspended the license for IXCHIQ, citing four new …

Valneva Aktie jetzt kaufen?

