FirstEnergy Aktie legt zu - 25.08.2025

Die FirstEnergy Aktie konnte bisher um +2,96 % auf 38,20€ zulegen. Das sind +1,10 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

FirstEnergy ist ein bedeutender Akteur im US-Energiemarkt, bekannt für seine umfassende Stromversorgung und Innovationsbestrebungen im Bereich erneuerbare Energien.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von FirstEnergy über einen Zuwachs von +2,16 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FirstEnergy Aktie damit um +2,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie 0,00 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

FirstEnergy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,16 % 1 Monat +7,37 % 3 Monate +2,16 % 1 Jahr -1,56 %

Informationen zur FirstEnergy Aktie

Es gibt 577 Mio. FirstEnergy Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,83 Mrd.EUR wert.

FirstEnergy Aktie jetzt kaufen?

Ob die FirstEnergy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FirstEnergy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.