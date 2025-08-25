    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    AKTIE IM FOKUS

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE nach Abstufung durch Kepler Cheuvreux am Dax-Ende

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE-Aktien fallen um 1,8% nach Kaufempfehlungsstreichung.
    • Analyst warnt vor steigenden Kosten und Kursrisiken.
    • Höheres Kursziel von 38 Euro laut Bewertungsmodell.
    AKTIE IM FOKUS - RWE nach Abstufung durch Kepler Cheuvreux am Dax-Ende
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE haben am Montag die Stabilisierung der vergangenen Woche zunächst beendet. Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux ließ die Papiere des Stromkonzerns als Dax-Schlusslicht um 1,8 Prozent auf gut 35 Euro nachgeben. In der Vorwoche hatten sie sich von einem Tief seit Juni erholt.

    Jüngste Aussagen des Unternehmens deuteten nicht auf ein nachlassendes Expansionsstreben hin, schrieb Analyst Ingo Becker von Kepler Cheuvreux. Es drohe also Ungemach von den Kosten. Das Bewertungsmodell rechtfertige derweil kein höheres Kursziel als 38 Euro, weshalb Anleger nun die in nahezu einem Quartal erzielten Kursgewinne mitnehmen sollten./bek/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    33,01€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,29€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    RWE

    -1,84 %
    +1,17 %
    -2,02 %
    +8,80 %
    +10,71 %
    -18,74 %
    +6,04 %
    +162,74 %
    -12,37 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 35,10 auf Tradegate (25. August 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 26,17 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +10,98 %/+33,75 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS RWE nach Abstufung durch Kepler Cheuvreux am Dax-Ende Die Aktien von RWE haben am Montag die Stabilisierung der vergangenen Woche zunächst beendet. Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux ließ die Papiere des Stromkonzerns als Dax-Schlusslicht um 1,8 Prozent auf gut 35 Euro …