Die Magnificent Seven unter Druck: Droht ein Crash?

Die Aussicht auf niedrigere Zinsen beflügelt derzeit viele Bereiche des Marktes: Immobilienunternehmen, Banken, Industriehersteller. Für die Aussicht auf die beliebtesten Aktien an der Wall Street – die "Magnificent Seven", die große Indizes auf Rekordstände geführt haben – ist die Lage jedoch deutlich unklarer.

Diese Marktführer – Amazon, Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla – stehen unter Druck: Anleger hinterfragen das Potenzial ihrer KI-Investitionen und zweifeln an den hohen Bewertungen.

Am Mittwoch wird der Technologiesektor eine entscheidende Prüfung durchlaufen, wenn Nvidia, das derzeit wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt, seine Quartalszahlen veröffentlicht. Was die Anleger dort erfahren, könnte entscheidend für weitere Kursgewinne sein.

Selbst nachdem Fed-Chef Jerome Powell am Freitag eine breite Rallye ausgelöst hatte, indem er Zinssenkungen im September in Aussicht stellte, verzeichnete der Technologiesektor auf Wochensicht einen Rückgang von 1,6 Prozent und hinkte damit hinter S&P-500-Sektoren wie Energie oder Immobilien hinterher, die alle um mehr als 2 Prozent zulegten. Das heißt: Anleger schichten auf Value-Titel um und werden vorsichtiger.

Die wachsenden Zweifel erinnern an die deutlich scharfe Umkehrung der KI-Wette Anfang dieses Jahres, als ein neues, kostengünstigeres Modell des chinesischen Unternehmens DeepSeek Tech-Anleger erschütterte und an nur einem Tag 1 Billion US-Dollar an Marktwert vernichtete.

Viele Analysten meinen, dass ein Rücksetzer wahrscheinlich sei, denn: Der Nasdaq ist seit seinem Tief am 8. April um rund 41 Prozent gestiegen, wodurch die Bewertungen einiger der größten Tech-Unternehmen auf extrem hohe Niveaus geklettert sind.

Gleichzeitig erwarten Anleger, dass niedrigere Zinsen die Handelsspolitik von US-Präsident Trumps und die US-Wirtschaft stützen könnten. Das könnte Sektoren wie Immobilien beflügeln, die in diesem Jahr hinter den Marktführern zurückblieben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion