    HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh hat Fabien Simon als Finanzvorstand gefunden.
    • Er tritt am 15. September die Position an.
    • Simon folgt auf Christian Gärtner, der ging.
    HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
    Foto: HelloFresh

    BERLIN (dpa-AFX) - Hellofresh ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand fündig geworden. Fabien Simon soll den Posten zum 15. September übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Er folgt auf Christian Gärtner, der im Juni seinen Weggang angekündigt hatte. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender bei JDE Peet's, einem weltweit führenden Unternehmen für Kaffee und Tee mit Sitz in Amsterdam./nas/stk

    dpa-AFX
