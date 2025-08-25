Trump stoppt Windpark: Anleger bangen um ihre Investitionen

Die Behörde verweist offiziell auf offene Fragen im Rahmen einer laufenden Überprüfung. Ørsted reagierte zurückhaltend und erklärte, man wolle alle Optionen ausloten – vom direkten Dialog mit den Regulatoren bis hin zu rechtlichen Schritten. "Wir werden den Markt über Auswirkungen der Entscheidung informieren, sobald dies möglich ist", hieß es aus Kopenhagen.

Die Vereinigten Staaten haben den Offshore-Windpark Revolution Wind von Ørsted überraschend gestoppt. Das Bauvorhaben vor Rhode Island ist fast vollendet: alle Fundamente stehen, 45 von insgesamt 65 Turbinen drehen sich bereits. Mit der Entscheidung des Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) geraten die Finanzpläne des dänischen Energiekonzerns ins Wanken.

Politischer Kurswechsel trifft Kapitalpläne

Die Blockade reiht sich in eine Serie politischer Eingriffe seit Amtsantritt von Präsident Donald Trump ein. Seine Regierung überprüft sämtliche Genehmigungen für Wind- und Solaranlagen und will damit die vermeintliche "Bevorzugung" unter Joe Biden korrigieren. Erst im Frühjahr war Equinors Milliardenprojekt Empire Wind bei New York vorübergehend gestoppt worden, ehe ein politisches Abkommen den Weg frei machte. Anfang August scheiterte zudem ein Großprojekt in Idaho.

Für Ørsted erfolgt die Entscheidung zu einem heiklen Zeitpunkt. Der Konzern hat am 11. August eine Kapitalerhöhung von 60 Milliarden dänischen Kronen – umgerechnet 9,4 Milliarden US-Dollar – angekündigt, um seine Bilanz zu stärken. Die Kapitalerhöhung verwässert die Anteile deutlich und hat den Aktienkurs bereits um rund dreißig Prozent gedrückt. Analysten warnen nun vor weiteren Verlusten. "In mehr als 20 Jahren als Aktienanalyst habe ich viel erlebt, aber das übertrifft alles, ich bin sprachlos", sagte Sydbank-Analyst Jacob Pedersen gegenüber Reuters. Noch deutlicher äußerte sich Pierre-Alexandre Ramondenc von AlphaValue, der die Entscheidung als "politische Geiselnahme durch die US-Regierung" bezeichnete.

Unsicherheit für Investoren

Das Projekt Revolution Wind sollte nach Fertigstellung 350.000 Haushalte in Rhode Island und Connecticut versorgen und wurde 2023 unter Präsident Biden genehmigt. Der abrupte Stopp verdeutlicht, wie unsicher Investitionen in erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten inzwischen geworden sind.

Ørsted kündigte an, die finanziellen Folgen sorgfältig zu prüfen. Auch die dänische Regierung, die 50,1 Prozent der Anteile hält, verfolgt die Entwicklung aufmerksam. Finanzminister Nicolai Wammen erklärte, er beobachte die Vorgänge "selbstverständlich mit großer Aufmerksamkeit". Für Anleger bleibt die zentrale Frage, ob die USA noch ein verlässlicher Standort für Milliardeninvestitionen in grüne Energie sind. Nach den jüngsten Eingriffen wächst die Sorge, dass politische Erwägungen über wirtschaftliche Planungssicherheit gestellt werden – eine Gemengelage, die die Ørsted-Aktie weiter belasten dürfte.

Auch andere Titel aus der Branche spüren den Druck: Vestas und Nordex gaben im Handel nach und Siemens Energy leidet trotz zuletzt positiver Kursentwicklung weiter unter der Unsicherheit internationaler Handelsbeschränkungen. Für die Branche insgesamt wächst damit das Risiko, dass Investoren Projekte in den USA meiden und Kapital künftig zurückhaltender bereitstellen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion