    Mega-Jahresend-Rallye?

    Von Bären zu Bullen: Jefferies hebt S&P-Prognose um 1.000 Punkte an

    Die US-Bank Jefferies hat ihre Prognose für den S&P 500 kräftig nach oben geschraubt. Statt 5.600 Punkten erwartet das Institut nun einen Stand von 6.600 Punkten bis zum Jahresende.

    Analyst Desh Peramunetilleke begründete die neue Einschätzung mit robusten Unternehmensgewinnen, der Stärke des Finanzsektors und einem widerstandsfähigen wirtschaftlichen Umfeld.

    Noch im Frühjahr galt Jefferies als größter Skeptiker an der Wall Street, weil es als einziges Institut ein Jahresendziel unterhalb der Marke von 6.000 Punkten ausgegeben hatte. Nun reiht sich die Bank in eine wachsende Gruppe optimistischer Häuser ein. Auch die UBS, Citigroup und HSBC hatten zuletzt ihre Prognosen nach oben angepasst.

    Besonders die sogenannten "Magnificent Seven" sowie von Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz treiben die Rallye an. "Die bemerkenswerte Stärke des Finanzsektors signalisiert zusätzlich ein robustes makroökonomisches Umfeld", schrieb Peramunetilleke in einer Mitteilung.

    US-Aktien hatten nach einem kräftigen Einbruch im April infolge von Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump zunächst schwer zu kämpfen. Seitdem haben sie jedoch dank starker Unternehmensgewinne und dem KI-Boom wieder an Boden gewonnen.

    Jefferies geht davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im S&P 500 in diesem Jahr um fast zehn Prozent auf 267 US-Dollar steigen wird. Zudem bekräftigte die Bank ihre Erwartung, dass die US-Notenbank im Verlauf des Jahres drei Zinssenkungen beschließen wird, beginnend im September. Fed-Chef Jerome Powell hatte sich in Jackson Hole zuletzt vorsichtiger geäußert und dabei auf wachsende Risiken am Arbeitsmarkt verwiesen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Nicolas Ebert
